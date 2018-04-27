/ Отопительный сезон на Южном Урале продлевается из-за холодов

Синоптики обещают ночное похолодание.

Тепло в квартирах жителей южноуральского города Миасс сохранится до мая. Окончание отопительного сезона задерживается из-за холодов. Среднесуточные температуры не устанавливаются на необходимых показателях в 8 градусов. В ближайшие выходные эта тенденция сохранится, синоптики прогнозируют отрицательные ночные температуры.

Окончание отопительного сезона в Миассе зависит от среднесуточной температуры, которая в течение пяти дней не должна быть ниже восьми градусов тепла. Согласно долгосрочному прогнозу погоды в воскресенье, 29 апреля, вновь ожидается понижение температуры до отрицательных показаний. Поэтому теплоисточники в округе остановятся уже только в мае. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Миасского городского округа.

Отметим, что официально отопительный сезон длится до 15 мая. Однако решение об отключении власти принимают самостоятельно с учетом погодных условий.