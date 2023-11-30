Компенсацию стоимости полиса ОСАГО получили 476 южноуральцев с инвалидностью

В регионе продолжает действовать мера поддержки Соцфонда

С начала 2023 года отделение Социального фонда России по Челябинской области выплатило 476 южноуральцам с инвалидностью компенсацию стоимости полиса ОСАГО. Машины таким жителям региона нужны по медицинским показаниям. Эта мера поддержки предоставляется с 2022 года, сообщает пресс-служба Соцфонда.

Южноуральцам с инвалидностью возмещают 50% стоимости полиса ОСАГО. Выплата предоставляется на одну машину в период действия полиса, в котором указаны человек, имеющий право на компенсацию, и не более двух водителей.

«Компенсация по обязательному автострахованию выплачивается фондом автоматически по данным Федерального реестра инвалидов и ЕГИССО. Если все организации, ответственные за предоставление услуг, направили необходимые сведения, то Соцфонд в течение пяти рабочих дней проактивно оформляет компенсацию. После вынесения решения средства поступят на счет также в течение пяти рабочих дней»,— поясняет исполняющий обязанности управляющего отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Если компенсация не назначилась, значит, сведения от ответственных организаций не поступили. В этом случае южноуральцу или его законному представителю нужно направить заявление через портал госуслуг или обратиться в любую клиентскую службу СФР, МФЦ с полисом ОСАГО и индивидуальной программой реабилитации или абилитации. Заявление рассмотрят в течение пяти рабочих дней (если ответственные организации оперативно предоставят информацию), а после в такой же срок заявителю перечислят компенсацию.