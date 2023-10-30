Южноуральцы взяли 46 тысяч дополнительных выходных по уходу за детьми-инвалидами

Каждый день будет оплачен в размере среднего заработка родителя

В 2023 году Социальный фонд оплатил 46 тысяч 307 дополнительных выходных дней родителям детей-инвалидов и потратил на это более 187 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

В России родители детей-инвалидов имеют право на четыре дополнительных выходных в месяц, пока ребенку не исполнится 18 лет. С 1 сентября эти дни можно копить и оформить дополнительный отпуск, но его продолжительность не должна превышать 24 дня.

«Родители могут использовать дополнительные выходные в течение месяца или копить, чтобы взять потом разовый отпуск. Кроме того, выходные можно делить между отцом и матерью. Например, если один из родителей оформил менее 24 дней по уходу, то оставшиеся дни может взять супруг», — говорит исполняющий обязанности управляющего ОСФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Эксперты СФР также напоминают, что дополнительные выходные следует согласовывать с отделом кадров.

Каждый дополнительный выходной оплачивается в размере среднего заработка родителя.

Если в семье более одного ребенка с инвалидностью, количество дополнительных выходных дней не увеличивается.

Закон о праве родителей детей-инвалидов брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд в декабре 2022 года подписал президент РФ Владимир Путин.

