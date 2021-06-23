Пожар почти полностью уничтожил кровлю многоквартирного дома под Челябинском

Специалисты оценят ущерб

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Сегодня, 23 июня, представители администрации Сосновского района и управляющей компании оценят ущерб от пожара, вспыхнувшего в многоквартирном доме микрорайона Залесье. Площадь возгорания составила примерно 780 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь вспыхнул в доме по улице Еловой, 3 накануне, 22 июня. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали по маршевым лестницам двоих человек, самостоятельно покинули здание еще 10 человек. Пострадавших нет.

Примерно в 21:00 открытое горение было ликвидировано. Жильцам дома предложили разместиться в детском саду, но люди отказались. На помощь погорельцам готовы были прийти жители соседних домов — люди предлагали ночлег, одежду, продукты и даже услуги по устранению запаха гари.

По предварительным данным, площадь возгорания составила около 780 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятно, что огонь вспыхнул из-за попадания в крышу молнии.