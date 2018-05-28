/ 27 домов останутся на день без воды в центре Челябинска

Ремонтные работы позволят жителям подготовиться к грядущей опрессовке.

Завтра, 29 мая, жители почти 30 домов в центре Челябинска, не попавших в первый этап опрессовки, на короткое время лишатся воды. Об отключениях предупреждают в городской администрации. Это связано с обновлением задвижек на водоводах.

Из-за ремонтных работ воды не будет по следующим адресам: улица Воровского, 13, 13 В, 15, 15а, 15б, 17, 17б, 17 В, 17 г, 19а, 20а, 20б, 21а, 23а, 23б, 23 В, улица Курчатова, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12а, 14а, 16а, улица Елькина, 88б, 92 В, улица Красная, 113. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Точная информация о времени отключения размещена на сайте МУП «ПОВВ». Ориентировочно работы начнутся в 9 утра и завершатся к 20 часам.

Напомним, сейчас в южноуральской столице завершается первый этап опрессовки. Жителей всех районов города на 2 недели, до 29 мая, лишили горячего водоснабжения. Под опрессовку попали жилые дома и социальные объекты.