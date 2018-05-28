Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.67 +0.26 72.12 +0.11
Челябинск
сейчас
 
+7 °C
завтра
 
+7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ 27 домов останутся на день без воды в центре Челябинска

27 домов останутся на день без воды в центре Челябинска

Ремонтные работы позволят жителям подготовиться к грядущей опрессовке.
сегодня в 15:50
  |  Общество

Завтра, 29 мая, жители почти 30 домов в центре Челябинска, не попавших в первый этап опрессовки, на короткое время лишатся воды. Об отключениях предупреждают в городской администрации. Это связано с обновлением задвижек на водоводах.

Из-за ремонтных работ воды не будет по следующим адресам: улица Воровского, 13, 13 В, 15, 15а, 15б, 17, 17б, 17 В, 17 г, 19а, 20а, 20б, 21а, 23а, 23б, 23 В, улица Курчатова, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12а, 14а, 16а, улица Елькина, 88б, 92 В, улица Красная, 113. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Точная информация о времени отключения размещена на сайте МУП «ПОВВ». Ориентировочно работы начнутся в 9 утра и завершатся к 20 часам.

Напомним, сейчас в южноуральской столице завершается первый этап опрессовки. Жителей всех районов города на 2 недели, до 29 мая, лишили горячего водоснабжения. Под опрессовку попали жилые дома и социальные объекты.

Происшествия
Огромный «коммунальный фонтан» забил в Челябинске
15.05.2018
Огромный «коммунальный фонтан» забил в Челябинске
Общество
Коммунальная авария остановила работу ЗАГСа в Металлургическом районе
24.04.2018
Коммунальная авария остановила работу ЗАГСа в Металлургическом районе
Общество
Коммунальные платежи на Южном Урале вырастут максимум на 3,8%
18.04.2018
Коммунальные платежи на Южном Урале вырастут максимум на 3,8%
Общество
Челябинцы пожаловались на аферистов, которые представляются коммунальщиками
18.04.2018
Челябинцы пожаловались на аферистов, которые представляются коммунальщиками
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Декан факультета южноуральского университета попался на взятках от нерадивых студентов
сегодня в 18:09
Декан факультета южноуральского университета попался на взятках от нерадивых студентов
Происшествия
Челябинка умерла в ДТП с лосем на границе с Татарстаном
сегодня в 18:04
Челябинка умерла в ДТП с лосем на границе с Татарстаном
Происшествия
Челябинского пенсионера спасли из горящего дома на северо-западе
  
сегодня в 17:59
Челябинского пенсионера спасли из горящего дома на северо-западе
Хоккей
«Металлург» обменял троих игроков на денежную компенсацию
сегодня в 17:40
«Металлург» обменял троих игроков на денежную компенсацию
Общество
Челябинку пытались выселить из квартиры, купленной у мертвого собственника
сегодня в 17:33
Челябинку пытались выселить из квартиры, купленной у мертвого собственника
Общество
100 тысяч рублей подарят лучшей «бизнес-маме» в Челябинске
сегодня в 17:28
100 тысяч рублей подарят лучшей «бизнес-маме» в Челябинске
Культура
Премьера переносного органа состоится на джазовом фестивале «Какой удивительный мир»
сегодня в 16:12
Премьера переносного органа состоится на джазовом фестивале «Какой удивительный мир»
Общество
Дорожники из своего кармана оплатят ремонт развалившихся за зиму дорог
сегодня в 15:54
Дорожники из своего кармана оплатят ремонт развалившихся за зиму дорог
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6