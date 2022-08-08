В Челябинске увеличат количество автобусов на маршрутах к сентябрю

Пассажиров станет больше за счет студентов и школьников

К началу нового учебного года в Челябинске увеличат количество автобусов, которые ежедневно будут выходить на линию. Об этом сегодня, 8 августа, сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«За последние две-три недели мы замечаем увеличение пассажиропотока, и с этой недели будем наращивать ежедневный выход автобусов на линию. Если в среднем сейчас 205 единиц, то я думаю, что к середине этой недели будет 212—214», — сообщил Андрей Ксензов.

К сентябрю автобусов на улицах Челябинска будет еще больше, поскольку, по словам замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту, пассажиропоток увеличится за счет студентов и школьников.