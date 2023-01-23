В Челябинске сократят маршрут № 56 и обновят автобусы на нем

Перевозки переводят на регулируемый тариф

Маршрут № 56 в Челябинске скоро изменят. Пассажирский транспорт будет ездить до железнодорожного вокзала от улицы Александра Шмакова. Пока что маршрут по-прежнему кольцевой. Кроме того, поменяют автобусы. Обновление произойдет этой весной, потому что перевозки переводят на регулируемый тариф. Учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» ищет компанию для обслуживания маршрута в течение трех лет. Начальная цена контракта составляет 405,37 млн рублей, сказано на портале госзакупок.





Нынешняя карта маршрута № 56; 2ГИС

Сейчас маршрут № 56 кольцевой — железнодорожный вокзал, улица Свободы, проспект Ленина и Свердловский проспект, Комсомольский проспект, улица Чичерина, улица Братьев Кашириных, поселок Шершни и плотина, улицы Худякова и Доватора, железнодорожный вокзал.

Новый маршрут будет таким: железнодорожный вокзал, улицы Свободы, Железнодорожная, Доватора, Худякова, Университетская Набережная, Академика Королева, Братьев Кашириных, Чичерина, Бейвеля, Скульптора Головницкого и Александра Шмакова. При движении со стороны Паркового после улицы Доватора автобус пройдет по улицам Разина и Свободы. Протяженность обновленного маршрута составит 33,4 км.

Новый маршрут № 56; картинка из техзадания

В техзадании перечислены требования к транспортным средствам. Автобусы среднего класса вместимости должны быть изготовлены не ранее июня 2022 года. Мест для сидения нужно 23, а общая вместимость — 49. Машин на маршруте будет 12. В салоне необходимо наличие кондиционера, валидатора, систем видеонаблюдения и автоматического информирования пассажиров, а также низкий пол и оборудование для перевозки инвалидов. Перевозчика обяжут принимать оплату проезда и наличными, и картами, в том числе социальными. Ездить придется с установленным интервалом. По новому графику первый рейс назначен на 5:50, последний — на 23:15. В день на маршруте будет 86 рейсов. За любое нарушение перевозчику придется выплатить штраф.

Подвести итоги аукциона «Организатор перевозок Челябинской области» планирует 8 февраля. По регулируемому тарифу маршрут будет работать с 1 апреля. Обслуживание запланировано в три этапа до 31 декабря 2025 года. Контракт будет действовать до 28 февраля 2026-го.