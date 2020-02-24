«Сердечный» бычок Бонапарт живет в Челябинской области

Способный теленок легко поддается дрессировке.

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Александр Машковский обзавелся питомцем, который привлекает внимание всей округи. У теленка Бонапарта на лбу пятнышко в виде сердца, может поэтому «меченый» бычок растет в любви и заботе.

Малышу два месяца от роду, но он уже проявляет удивительные умственные способности. Знает команды «гулять», «ко мне», «домой», а недавно выучил совсем не коровью забаву — «сидеть».

«У нас был до него бычок Гаврюша, я его как в мультике „Простоквашино“ пытался научить командам, но видать поздно это начал делать, ему уже 5 месяцев было, и он плохо поддавался, а этого решил сразу с пеленок, и он поддался!», — с гордостью рассказывает хозяин бычка Александр Машковский.

Некоторые пользователи соцсети, узнавшие про такого необычного теленка, беспокоятся о его дальнейшей судьбе, но владелец Бони утверждает, что все будет хорошо.

«Я сразу не хотел его кушать, он будет жить с нами, пока не умрет своей смертью», — говорит Александр.

Челябинец считает своего бычка очень способным и планирует дальше развивать его таланты.