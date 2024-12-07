Ко Дню Героев Отечества в Челябинске чествовали участников СВО

Ветераны рассказали, кого они считают героями



Накануне памятной даты, которая отмечается 9 декабря, участники спецоперации встретились в филиале Фонда «Защитники Отечества» в Челябинске, передает корреспондент информагентства «Первое областное». Их назвали героями нового времени.

Ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Сергей Бормотов не считает себя героем. На спецоперацию от отправился добровольцем, служил с 2022 по июнь 2023 года. Получил Георгиевский крест за оборону Херсона. Кстати, исторически в России 9 декабря отмечали именно как День Георгиевских кавалеров. В 1769 году Екатерина II учредила Орден Святого Георгия.





«Первый областной» рассказывал ранее о подвигах Сергея, о том, как он служил сам и спасал товарищей. Сейчас он руководит ассоциацией ветеранов специальной военной операции в Челябинской области.

«Мы не считаем себя героями. Мы считаем себя людьми, которые пошли и исполняли свой долг», — сказал Сергей Бормотов.

Среди участников встречи была Ольга Мосина, мама погибшего Героя России Андрея Мосина. Он был профессиональным военным, разведчиком, снайпером, участвовал в боевых действиях и до СВО. За боевые заслуги воин дважды награжден орденом Мужества, Георгиевским крестом IV степени и другими наградами. Погиб Андрей под минометным обстрелом, прикрывая отход медицинской группы, выносившей с поля боя раненых. Посмертно ему присвоено звание Героя России.





«Недавно приезжал однополчанин Андрея. Благодарил меня за сына. Рассказывал, что Андрей спас ему жизнь, выбив из-под пулеметной очереди», — вспоминает Ольга Михайловна.

Для участников СВО творческие номера подготовили артисты Челябинской области. Среди них было несколько выступлений детских коллективов.





Один из активистов Фонда, Алексей Рожков, пришел на встречу с супругой. Они вместе вышли к микрофону, чтобы приветствовать участников СВО. Алексей признался: он счастлив, что у него такая жена — поддерживала его и помогала ему в госпитале. Он поблагодарил жен, матерей и сестер, которые стали опорой для воинов.





В этом году Алексей прошел программу «Время Героев», получил диплом управленца. Он активно включился в работу Фонда «Защитники Отечества». Проводит уроки мужества в школах и со студентами. Занимается несколькими видами спорта.

Накануне Дня Героев России в челябинском филиале Фонда побывала начальник департамента по работе с регионами Любовь Фролова. Она приветствовала участников СВО и их семьи и сказала, что все, что для них важно и нужно, Фонд будет продолжать делать.





«Каждый из вас внес свой вклад в такую желанную и нужную нам победу», — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Челябинской области Галина Гаврилова, обращаясь к участникам встречи.

Она подчеркнула, что День Героев по праву становится важным и одним из любимых праздников в России.