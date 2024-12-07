Фонд «Защитники Отечества» помогает в поиске пропавших участников СВО

Это еще одно направление поддержки бойцов и их семей



В преддверии Дня Героя Отечества челябинский филиал Фонда «Защитники Отечества» посетила начальник департамента по работе с регионами Любовь Фролова, сообщает журналист ИА «Первое областное».





«Мы в очередной раз с правительством региона сверили наши планы по поддержке ребят, помощи, по всем льготам, вопросам трудоустройства, реабилитации, медицинской, социальной помощи», — отметила Любовь Фролова.

В каждом регионе России открыт филиал Фонда. Это единое окно поддержки и помощи ветеранов и всем, кто имеет отношение к бойцам СВО.

Практически каждую неделю филиалы Фонда включаются в какой-то новый этап работы.

«Сейчас работаем по оказанию помощи семьям ребят, которые длительное времени выходят на связь», — пояснила Любовь Фролова.





«Также сейчас очень хорошо работает представитель по правам человека. Они разыскивают военнопленных. Мы своих не бросаем», — добавляет руководитель ассоциации ветеранов СВО в Челябинской области Сергей Бормотов.

Сергей Владимирович рекомендует участникам спецоперации и членам их семей по всем вопросам, с которыми они сталкиваются, обращаться в Фонд. Ему не раз удавалось помочь людям в разных ситуациях.