Сергей Бормотов: бойцы «тик‑токи» не снимают

Вернувшийся с СВО хореограф провел «Урок мужества» в школе имени Героя России

22 сентября у семиклассников челябинской школы № 68 прошло необычное занятие — первый с начала учебного года «Урок мужества». Перед школьниками выступил Сергей Бормотов, до начала спецоперации — педагог, затем доброволец-десантник. Сергей постарался рассказать подросткам о том, зачем простые мужики сами идут на передовую и как там живут. Подробности — в материале Первого областного информагентства.

«Мы начинаем сегодня цикл „Уроков мужества“. Так назвал этот проект президент России Владимир Путин. Он призвал героев СВО поделиться с ребятами средних классов своими историями, переживаниями. Люди моего возраста и чуть помладше помнят школьные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Сейчас их осталось совсем мало, они совсем старые. А когда мы росли, они приходили к нам и рассказывали, как оно было на войне. Мы росли на их рассказах и сейчас готовы в любое время помогать фронту. И мы хотим, чтобы вы были такими же», — обратилась к школьникам заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области Елена Ильюшина.

С паркета — в окопы

Сергей Бормотов — человек с необычной биографией. Три высших образования, майор полиции в отставке, но настоящее свое призвание он нашел в работе с детьми.





Бормотов — педагог-хореограф, руководитель образцового коллектива бального танца челябинского Дворца пионеров и школьников имени Крупской. Из ДПиШ он и ушел на передовую добровольцем, туда спустя восемь месяцев и вернулся с СВО.

В армию попал не сразу. Когда 24 февраля президент объявил о начале специальной военной операции, человек 30—40 ветеранов МВД сразу собрались и уже утром явились в военкоматы — просили отправить их добровольцами. Тогда пенсионеры от полиции получили отказ: по закону контракт на военную службу на тот момент могли заключать мужчины моложе 41 года. Сергею было 49 лет.





«В мае Владимир Владимирович издал указ, расширяющий возрастные рамки для контрактной службы до 50 лет. Мы снова все собрались, получили документы и вступили в ряды ВС РФ. Большинство моих товарищей сразу уехали в Елань, там формировалась из челябинцев артиллерийская бригада. А двоих — и меня в том числе — после медосмотра и психологических тестов пригласили в ВДВ. Так мы с товарищем попали в Ульяновск, в 31-ю десантно-штурмовую бригаду», — рассказывает школьникам Сергей Бормотов.

Бормотов отдельно попросил ребят не верить слухам о том, что в зону СВО отправляют необученных новобранцев без снаряжения: его и других добровольцев прогнали через серьезный курс подготовки, все получили полные комплекты снаряжения.





«А главное — выдали нам лопатки и мы пошли учиться копать. Увлекательнейшее занятие! А когда выкопаешь окоп — счастье такое, что душа рвется наружу!» — вызвал у школьников смешки десантник Танцор.

Позывной «Танцор»

Позывной Бормотова соответствует его гражданской профессии, но получил он его не сразу. Однажды подразделение Сергея провело успешную операцию по уничтожению командного пункта противника. Получилось как по учебнику: четко, без потерь, нанесли ВСУ серьезный урон. Вечером все развеселились, бойцы начали даже танцевать. Хореографы на праздниках не танцуют, для них это работа, не удовольствие. Но тут Сергей не выдержал и показал класс. После этого в разведгруппе танцевать никто больше не пробовал, а челябинец получил свой позывной.

Святой Георгий за Шайтан-лес

На груди у Сергея — Георгиевский крест IV степени. Высокую награду Танцор получил за операцию в заповеднике «Шайтан-лес». Группа Бормотова получила приказ захватить лесопосадку, выросшую в чистом поле, отдельно от основного зеленого массива. От ближайшей опушки — около полукилометра черной выжженной земли. Бормотов шел в составе расчета автоматического станкового гранатомета.





Бой затянулся, гранатометчики прикинули: по всем расчетам у сражающихся в лесу товарищей уже должны были подойти к концу боеприпасы. Вдобавок десантники отправились в бой налегке, без воды и пищи.

«Я взял шесть коробок пайка, воду, набил еще один рюкзак боеприпасами и побежал через это поле. Добрался, отдал все ребятам. На обратном пути меня заметили вэсэушники, взяли в перекрестный огонь из двух пулеметов. Но поймать не смогли, бегаю я быстро. И так я бегал пять дней, носил боеприпасы, воду, продукты. Когда операция закончилась, ребят надо было выводить из леса. Но у них возникла проблема с рацией, связи не было. Приехали снайперы-спецназовцы. Работали с ними плотно, они объясняли по рации, когда мне бежать, когда падать — а сами вычисляли и снимали тех украинских пулеметчиков. Вот так я и заслужил своего Георгия», — рассказывает Бормотов.

Мы воюем не за деньги

Сергею повезло: за восемь месяцев на передовой он не был ранен ни разу. Сам он утверждает: это потому, что не ленился копать окопы.

«Ну... почти ни разу не был ранен. Был один осколок, прилетел в ногу. Я его просто вырвал, посмотрел — кровь не идет, видимо, раскаленным металлом прижгло. Звать на помощь не стал: если заору, ко мне побегут сразу человек шесть, но под обстрелом не факт, что добегут. А после боя замазали зеленкой и заклеили пластырем», — признается Сергей.





Потом другие ему пеняли: почему не сообщил о ранении, ты же лишился компенсации в три миллиона!

«Все, что ты делаешь, ты делаешь не для себя, а для своих братьев. Там нет потребительского отношения. Если ты пошел туда за деньгами и наградами — вряд ли ты вернешься. Надо идти, чтобы защищать свою Родину, тогда все будет хорошо. Меркантильность там не скрыть. И еще — не верьте всей той грязи в интернете. Настоящие солдаты „тик-токи“ не снимают», — убеждает ветеран школьников.

Треугольник для солдата

В конце встречи Сергей Бормотов и Елена Ильюшина предложили семиклассникам принять участие в акции «Солдатский треугольник» — написать письма находящимся на передовой бойцам.





На создание коротких посланий было всего десять минут. Но не успели закончить письма только двое из целого класса подростков. Впрочем, и они смогут отправить письма в зону СВО с помощью фонда «Защитники Отечества», просто чуть позже. А творчество их одноклассников отправится в Донбасс с гуманитарным конвоем уже 24 сентября.

«Я и дальше буду встречаться с детьми, считаю, такие встречи им необходимы. Но сейчас этот проект только начинается. В Москве, на форуме ветеранов СВО, я просил хоть какие-то рекомендации, советы, как вести себя на „Уроках мужества“, о чем говорить, о чем лучше умолчать. Это наша история. Мы обязаны это делать, чтобы не дать завоевать их умы посторонним. Я и мои товарищи должны убедить детей: мы зашли на Украину не ради какого-то земельного участка, который называется Донбасс. Мы воюем за правду. За наших людей. За свободу, за то, чтобы снова не поднял голову фашизм», — уверен Сергей «Танцор» Бормотов.



