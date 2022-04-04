Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила за отмену НДС на книги

По мнению парламентария от Челябинской области, такая мера поддержит индустрию книгопечатания в условиях роста цен на бумагу и полиграфию

Депутат Государственной думы РФ от Челябинской области Яна Лантратова обратилась в федеральный Минфин с предложением отменить НДС на книжную продукцию и периодическую печать. Парламентарий полагает, что это хоть как-то поможет отрасли выжить в период западных санкций.



«В условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию было принято множество мер поддержки и налогового стимулирования населения и бизнеса, включая отмену НДС для предприятий общественного питания и гостиниц, новые льготы для IT-компаний и так далее. Существенно пострадавшая книжная отрасль пока не получила необходимой поддержки. Хотя книгоиздатели отмечают, что проблемы у них начались уже давно», — комментирует Яна Лантратова свой шаг.

В обращении к министерству финансов депутат напомнила, что из-за роста цен на бумагу и типографские услуги стоимость книг с начала года выросла на 20 процентов. А ведь книжный сектор рынка и раньше чувствовал себя некомфортно: с 2008 по 2019 годы средний тираж одной книги уменьшился на 40 процентов.

«Отмена НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания станет хорошей антикризисной мерой поддержки книжного рынка и читателя. Издатели смогут снизить цены и компенсировать свои расходы. Государство должно позаботься о том, чтобы книга не стала предметом роскоши, оставалась доступной каждой семье», — резюмирует Яна Лантратова.

Согласно российскому законодательству НДС в России сегодня составляет 20 процентов от стоимости товара по полной ставке и 10 процентов — для продукции, признанной социально значимой. Периодика и учебники в России признаны социально значимыми товарами. Однако, как отмечают обсуждающие в соцсетях инициативу Лантратовой издатели, даже и эти лишние 10 процентов — серьезная нагрузка в современных условиях.