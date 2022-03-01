Книги марта: ищем внутреннюю силу, развиваем мышление и отправляемся в Шамбалу

10 книжных новинок этого месяца — в обзоре ИА «Первое областное»

В марте книжные новинки от российских издательств особенно порадуют любителей такого жанра, как психология. В современном мире многие из нас ищут информацию о том, как бороться со стрессом и обрести внутреннюю силу. Собрали для вас также книги о культуре, истории, спорте и воспитании. Подробнее — в нашем материале.

«Внутренняя сила»

Автор: Кристин Нефф

Издательство: «МиФ»

Жанр: психология, саморазвитие

Возраст: 16+



Страниц: 320

Цитата:

«Те, кто испытывает сострадание к себе, ставят перед собой такие же высокие цели, что и те, кто склонен к самокритике. Их мечты тоже отличаются размахом, и они, как и все остальные, хотят достичь многого. Разница лишь в том, как они относятся к себе, если им не удается достичь целей».

О чем книга:

Общество часто требует от нас ставить чужие потребности на первое место, быть мягкими, заботливыми, податливыми и тихими. Но чтобы защититься от несправедливости, не всегда достаточно мягкого отношения, часто требуется заявить о себе во весь голос. Книга поможет научиться быть тверже в отношениях с окружающими и мягче в отношении к себе. Найти источник силы внутри, чтобы действовать смело, не бояться говорить «нет» и начать думать об исполнении собственных желаний.





«Развитие гибкого мышления»

Автор: Джессика Шлейдер, Майкл Малларки, Мэллори Добиас

Издательство: «МиФ»

Жанр: психология, саморазвитие, книги для родителей

Возраст: 12+

Страниц: 144

Цитата:

«Ученые выяснили: те подростки, которые относятся к себе по-доброму, делают перерывы и подбадривают себя, в итоге приходят к успеху намного чаще, чем те, кто к себе излишне строг. Вдобавок ребятам, которые не ругают себя после провала — в общении с друзьями или на уроке, легче учиться на своих ошибках и в будущем действовать иначе, с учетом опыта, то есть более эффективно».

О чем книга:

Вы когда-нибудь сдаетесь, когда возникают трудности? Иногда мы все говорим что-то вроде: «Я плохо разбираюсь в математике, поэтому нет смысла учиться» или «Я не могу измениться — так зачем пытаться?». Люди с установкой на данность уверены, что неудача — это доказательство их неспособности сделать что-то и пробовать больше не стоит. Но есть и другой образ мышления — установка на рост. Эта книга — практическое руководство от экспертов в области психологии и нейробиологии. Поможет подросткам изменить образ мышления, а вслед за ним — свою жизнь.

«Сердце Азии. Шамбала сияющая. Агни-йога»

Автор: Николай Рерих

Издательство: «Азбука»

Жанр: нон-фикшен, культура и искусство

Возраст: 18+

Страниц: 864

Цитата:

«В жизни вашей оставайтесь верными Прекрасному, храните энтузиазм. Растите в себе творческие мысли, помня, что по мощи ничто не сравнится с силою мысли. Действие лишь выражает мысль, потому мы ответственны не только за наши действия, но еще более за мысли».

О чем книга:

Николай Рерих — выдающийся философ, художник и писатель, путешественник и общественный деятель — принадлежит к числу наиболее ярких личностей в истории мировой культуры. Рерих основал многочисленные культурные и образовательные учреждения по всему миру. В эту книгу вошли все основные труды Рериха, собрание его легенд и сказок, а также статьи на самые разные темы — от древнерусского искусства до концепции вечной жизни.





«Утраченное искусство воспитания»

Автор: Микаэлин Дуклефф

Издательство: «Бомбора»

Жанр: психология, книги для родителей

Возраст: 16+

Страниц: 384

Цитата:

«В общине майя в Чьяпасе наш знакомый двухлетний Бето хочет помочь бабушке лущить бобы, но у него это получается не очень изящно. Мальчик не понимает суть задачи и просто хватает горсть стручков и выбрасывает их в мусорное ведро. Бабуля поправляет его и показывает, что именно нужно делать. Она забирает стручки, прежде чем ребенок их выбросит, и говорит, что, прежде чем выкинуть их, нужно достать из них бобы. Видя, что Бето не обращает на ее слова внимания, она повторяет указания и вновь показывает, как надо. Если задача опасная или слишком сложная для уровня ребенка, расслабьтесь. Успокойтесь. Не надо их пугать. Просто пусть смотрят, как это делаете вы».

О чем книга:

Научный журналист Микаэлин Дуклефф, разочаровавшись в западных методиках воспитания, вместе с пятилетней дочерью отправилась в увлекательное путешествие. Они жили в семьях племени майя в Мексике, народа хадза в Танзании, инуитов за полярным кругом, и Микаэлин на практике усвоила — и успешно применила в своей семье — мудрые принципы древних культур, которые тысячелетиями помогают родителям растить счастливых, свободных и самостоятельных детей. В книге Дуклефф подробно описывает этот подход и приводит научные доказательства его эффективности.

«Интересный пациент»

Автор: Сергей Ауслендер

Издательство: «АСТ»

Жанр: нехудожественная литература, биография

Возраст: 18+

Страниц: 224

Цитата:

«Моя книга не про болезнь... Это книга про выздоровление. Про путь, который надо пройти. Он очень длинный, и пройти его надо самому. Считайте, что это инструкция, как пережить болезнь, победить ее и не потерять себя».

О чем книга:

Сергей Ауслендер — российский и израильский журналист. В 2009 году у него диагностировали рак — саркому голеностопного сустава. Через полтора года после тяжелого курса лечения и сложной операции произошел рецидив, ногу пришлось ампутировать. После курса реабилитации он вернулся к обычной жизни, продолжает работать на телевидении. Эту книгу написал, чтобы рассказать свою историю борьбы с онкологией.





«Врачи. Всемирная медицина в лицах: от Гаоена до наших дней»

Автор: Шервинд Нуланд

Издательство: «Эксмо»

Жанр: нехудожественная литература, медицина, красота и здоровье

Возраст: 12+

Страниц: 688

О чем книга:

Как развивается медицинская наука? Популярные историки хотели бы, чтобы мы поверили, что несколько героических личностей, обладающих сверхчеловеческими талантами, ведут бескорыстный поиск во имя лучшего человеческого состояния. Книга рассказывает нам увлекательную историю современной медицины, начиная от легендарного отца медицины Гиппократа, Андреаса Везалия до современных врачей, успевших прославиться уникальными операциями.

«Гений чемпионов. Как мышление спортсменов мирового класса может изменить вашу жизнь»

Автор: Скотт Дуглас

Издательство: «Азбука»

Жанр: нон-фикшен

Возраст: 16+

Страниц: 288

Цитата:

«Формирование правильных ритуалов также может помочь вашей концентрации. Два распространенных типа ритуалов, которые используют успешные спортсмены, — это те, что происходят до события, и те, что после. К ритуалам перед соревнованиями относятся мысли и действия, которыми спортсмен занимается непосредственно перед событием».

О чем книга:

Специалист по спортивной психологии Ноэль Брик и журналист, автор нескольких книг о спорте Скотт Дуглас убеждены: стереотипы о «тупом качке» давно пора отправить в утиль. Современные исследования подтверждают: ни один спортсмен мирового класса не достигает успеха без мощной интеллектуальной работы. У чемпионов есть уникальные способы оценивать ситуацию, мотивировать себя и эффективно рассчитывать свое время и силы. Истины из этой книги помогут добиться успеха в самых разных областях: подготовить грамотный бизнес-проект, блестяще защитить диссертацию, выигрышно подать себя на собеседовании и так далее.





«Говорит Древний Египет»

Автор: Екатерина Разуваева

Издательство: «АСТ»

Жанр: нон-фикшен, история

Возраст: 16+

Страниц: 320

О чем книга:

Как развлекались, любили, воевали и умирали фараоны? Кто построил пирамиды и чье лицо у великого сфинкса Гизы? Почему древнеегипетские богини постоянно выбрасывали детей в болото? В связи с чем у змея Хаоса Апопа — расстройство пищевого поведения? За что в долине Нила тебя могли замуровать заживо и был ли там феминизм? Все ответы — в этой книге.

«Аллея кошмаров»

Автор: Уильям Линдсей Грешем

Издательство: «Азбука»

Жанр: зарубежная проза

Возраст: 18+

Страниц: 448

Цитата:

«В зной пыльно. В дождь слякотно. Ярмарочный караван катил по дорогам, чертыхаясь и кряхтя, потея и пыхтя, плутуя и проклиная, подтасовывая и подкупая. Он являлся ночью в столпе огненном, тормошил сонные городки, приносил новые развлечения — свет, шум, возможность выиграть индейское одеяло, прокатиться на колесе обозрения, своими глазами увидеть живого дикаря, который баюкает гадов, будто малых детей».

О чем книга:

Впервые на русском — классический роман американского нуара. На мировые экраны вышла новая киноверсия: постановщик — Гильермо дель Торо, в фильме снимались Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Рон Перлман, Руни Мара, Тони Колетт и др. Стэн Карлайл работает в странствующем балагане «Десять в одном». Он молод, талантлив и амбициозен и, тонко понимая человеческую натуру, имеет задатки успешного менталиста — «чтеца мыслей». И вот уже Стэн выступает на престижных площадках с собственным номером и женится на красавице-ассистентке, а его спиритические сеансы пользуются большой популярностью в высших кругах общества. Но, даже готовя самую грандиозную аферу в своей карьере, он не в силах избавиться от образа «переулка кошмаров», что преследует его с детства.





«Маньяк Гуревич»

Автор: Дина Рубина

Издательство: «Эксмо»

Жанр: современная русская проза

Возраст: 18+

Страниц: 512

Цитата:

«Мысль написать такую вот светлую и теплую книгу о трогательном, хотя и нелепом в чем-то человеке пришла мне в начале тягостных месяцев проклятой пандемии. Я вдруг поняла, что читателю и так тяжко дышать, и так тесно жить; что его и так сейчас сопровождают болезни, горести и потери; читатель инстинктивно ищет в мире книг такое пространство и такую „температуру эмоций“, где он мог бы не то что спрятаться, но войти и побыть там, легко дыша, пусть и грустя, но и улыбаясь».

О чем книга:

«Маньяк Гуревич» — это жизнеописание врача, психиатра Семена Гуревича. Невероятная эмпатия героя действует на людей вроде ладана, и потому страждущие — как в храме — при виде него рвутся к исповеди. Из-за таланта сострадания Гуревич попадает в самые парадоксальные ситуации. Картинки его жизни — веселые и печальные, гомерически смешные и лирические, забавные и пронзительные, каждая из которых воплощена в отдельной — законченной — главе, придают романной ткани легкость, но не легковесность.

В феврале книжные новинки порадовали любителей зарубежной современной прозы — от мелодрамы до триллера. Собрали для вас также книги о мотивации, кулинарии и даже истории России, которую автор описал нескучно — «для зумеров».