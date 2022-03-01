Правительство выкупит акции российских компаний на 1 трлн рублей

Меру поддержки фондового рынка ввели на фоне западных санкций

В 2022 году министерство финансов выделит из Фонда национального благосостояния до 1 трлн рублей на покупку акций российских компаний. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

«Минфину России <...> осуществлять в 2022 году приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объеме не более 1 трлн рублей на условиях, определяемых Минфином России», — говорится в документе.

Для совершения операций министерство финансов будет вправе привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и «специализированные финансовые операции».

Как сообщалось ранее, США ввели меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России. Также Америка утвердила санкции против многих российских банков. ЕС ввел санкции против нефтяного рынка России и запретит продажу самолетов. По информации Брюсселя, новые меры затронут до 70% рынка банковских услуг, а также энергетический сектор российской экономики. Второй пакет санкций будет касаться ограничений в отношении нефтяного рынка.

Под санкции Британии попали ОАК, ОСК, Ростех. Вводятся ограничения на суммы, которые россияне могут держать на счетах в этом государстве. Также заморожены активы ВТБ. «Аэрофлоту» запретили летать в Англию.