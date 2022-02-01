Книги февраля: изучаем пирогометрию, зачитываемся «Игрой в кальмара» и нескучной историей России

10 книжных новинок этого месяца — в обзоре ИА «Первое областное»

Февральские книжные новинки порадуют любителей зарубежной современной прозы — от мелодрамы до триллера. Собрали для вас также книги о мотивации, кулинарии и даже истории России, которую автор описал нескучно — «для зумеров». Подробнее — в нашем материале.





«Калейдоскоп жизни. Истории, которые вдохновляют на перемены»

Автор: Анна Кирьянова

Издательство: «Бомбора»

Жанр: нехудожественная литература, психология, саморазвитие

Возраст: 16+

Страниц: 416

Цитата:

«Миллиардер Уоррен Баффет обратил внимание вот на что: 80 процентов успешных людей, с которыми он общался, вели записи. А уж поверьте, он общался с очень успешными: со звездами, богачами, знаменитыми учеными. Что они записывали? Да все. Мысль придет в голову важная — они ее запишут. Придумают план действий — и набросают его. Это оказалась очень полезная привычка, которую усвоил и Баффет. Он тогда еще не был миллиардером — потом стал супербогатым. Мысли надо записывать, они ускользают моментально».



О чем книга:

Рабочие будни, мимолетные встречи, размышления за чашечкой чая, душевные разговоры с друзьями, вечерние прогулки. Мелочи жизни, которые мы часто перестаем замечать и обесцениваем. А ведь они — как цветные стеклышки в калейдоскопе, создающие дивный узор. Иногда достаточно просто встряхнуть их в своей памяти и приглядеться, чтобы увидеть настоящее чудо. Глубокие и мудрые истории Анны Кирьяновой, вдохновившие тысячи читателей, подарят вам возможность разглядеть необычайный рисунок в калейдоскопе вашей жизни и решиться на перемены, которые позволят взглянуть на мир по-новому.





«Пирогометрия»

Автор: Лорен Ко

Издательство: «МиФ»

Жанр: кулинария

Возраст: 12 +

Страниц: 288

Цитата:

«В „Пирогометрии“ собраны рецепты и сладких, и несладких пирогов, каждый из которых представляет собой настоящий праздник вкуса. Только представьте: „О свекле и черепице“: тарт с риккоттой и медом на тесте с пряными травами и свёклой; „Ягодная сокровищница“: сливочный крем с лавандой и ежевикой на песочном тесте без яиц с ягодами»; «На гребне волны»: кофейный крем с кардамоном в сочетании с песочным тестом без яиц и грушей; «благая весть»: начинка с ананасом-гриль и корицей в сочетании со слоеным тестом по базовому рецепту».

О чем книга:

За несколько лет Лорен Ко заставила мир печь пироги, есть пироги и говорить о пирогах, а сама прошла путь от новичка до звезды интернета. Лорен придумывает и воплощает удивительные дизайны пирогов и тартов. Она предпочитает геометрический стиль, и в ее руках кусочки фруктов и полоски теста превращаются в великолепные принты и узоры. Лорен подробно рассказывает, как сделать цветное тесто без искусственных красителей, как выполнить изысканное плетение и создать замысловатый узор из вырезанных элементов.







«Игра в кальмара»

Автор: Парк Минджун

Издательство: «АСТ»

Жанр: нехудожественная литература, энциклопедии и справочники

Возраст: 18 +

Страниц: 160

О чем книга:

Это неофициальный гайд по самому популярному сериалу в истории Netflix. В век стриминговых платформ с огромным выбором фильмов и сериалов искушенного зрителя уже мало чем удивишь. Однако южнокорейскому режиссеру Хван Дохёну удалось поразить весь мир! Его сериал «Игра в кальмара» стал настоящей сенсацией, захватив и заполнив собой все медиапространство. Блогеры разбирают каждую серию в обзорах, пародируют сцены в «Тиктоке», а взгляд всего мира на геометрические фигуры никогда не будет прежним. Перед вами уникальное издание, которое раскроет все секреты оглушительного успеха нашумевшего сериала «Игра в кальмара» от Netflix.

«Портрет психопата. Профайлер о серийных убийцах»

Автор: Анна Кулик

Издательство: «Эксмо»

Жанр: публицистика, психология

Возраст: 18+

Страниц: 384

Цитата:

«Если в человеке с самого детства не развили эмпатию и способность критически оценивать информацию, если он не получил нравственного воспитания, если у него отсутствует социальный интеллект — то все, что происходит вокруг, может оказывать на него совершенно непредсказуемое действие».

О чем книга:

Книга профессионального профайлера Анны Кулик рассказывает об истории профайлинга (Это совокупность психологических методов оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа частных признаков: характеристик внешности, вербального и невербального поведения, вегетатики — Прим.ред.) и о том, как его методики применяются в современных условиях. Перед вами не просто портретная галерея самых страшных маньяков и психопатов и не сухое криминологическое исследование, а интересный психологический и документальный очерк. Автор, глубоко погружаясь в биографии известных преступников: «Битцевского маньяка», «Ангарского маньяка», Чикатило, Михасевича, Спесивцева, Ткача, Головкина, Мохова, Исхакова, Кабанова, Соколова и других, — нисколько не оправдывает их. Напротив, в книге они предстают не героями и не загадочными злодеями с глубокой философией и великими идеями. Мы увидим их такими, какие они есть на самом деле.





«Незнакомка в городе сегуна»

Автор: Эми Стэнли

Издательство: «МиФ»

Жанр: зарубежная современная проза

Возраст: 18+

Страниц: 448

Цитата:

«Для женщин, чья жизнь проходила в глухой провинции, слово Эдо звучало как волшебное заклинание, отворявшее дверь в прекрасный мир. Оно было синонимом красоты и тонкого вкуса. Сулило необычайно занимательные истории. Но в первую очередь манило обещанием свободы, ведь сколько непокорных, недовольных своей участью и отчаявшихся женщин грезило побегом, чувствуя, что им нечего терять».



О чем книга:

Многогранная история-путешествие японской женщины, которая противостоит традиционным устоям общества первой половины XIX века, а также портрет великого Эдо — города, который скоро станет Токио. Дочь буддийского священнослужителя Цунено родилась в 1804 году в небольшой японской деревне. Казалось бы, ей предстоит в точности повторить судьбу своей матери, бабушки и всех женщин прошлых поколений. Но после трех неудачных браков, устроенных ее семьей, эта непокорная дочь проявила бунтарский характер и решила бежать из дома в огромный, кипучий город сегунов — Эдо, будущий Токио, который мы застаем накануне встречи с западной культурой.

«Жизнь на продажу»

Автор: Юкио Мисима

Издательство: «Азбука»

Жанр: зарубежная современная проза

Возраст: 18 +

Страниц: 288

Цитата:

«В третьеразрядной газете, в колонке „Ищу работу“, он поместил следующее объявление: „Продам жизнь. Можете использовать меня по своему усмотрению. Мужчина. 27 лет. Конфиденциальность гарантирована. Не доставляю никаких хлопот“. Добавил свой адрес, и на двери квартиры прилепил листок с надписью: „Ханио Ямада. Продается жизнь“. В первый день никто не пришел. Перестав ходить на работу, Ханио совершенно не скучал. У него было чем занять свободное время. Он валялся в своей комнате и смотрел телевизор или в задумчивости грезил о чем-то».

О чем книга:

Молодой служащий рекламной фирмы Ханио Ямада после неудачной попытки самоубийства помещает в газете объявление: «Продам жизнь. Можете использовать меня по своему усмотрению. Конфиденциальность гарантирована». И кто только к нему не обращается! Среди его клиентов ревнивый муж, наследница-нимфоманка, разведслужба посольства и даже натуральный вампир. И вот, вместо того чтобы тихо-мирно свести счеты с жизнью, Ханио Ямада оказывается в центре заговора глобального масштаба...







«Выбор»

Автор: Эдит Ева Эгер

Издательство: «МиФ»

Жанр: зарубежная современная проза

Возраст: 18+

Страниц: 344

Цитата:

«Мы можем выбирать, чему нас учит ужас. Стать озлобленными от горя и страха. Враждебными. Оцепеневшими. Или держаться за что-то детское в нас, живое и пытливое, за ту нашу часть, которая невинна. У нас есть выбор: обращать внимание на то, что мы потеряли, или на то, что имеем».



О чем книга:

Одна из самых сильных книг о войне и внутренней силе человека. В 1944 году шестнадцатилетняя балерина Эдит Эгер была отправлена вместе со своей семьей в Аушвиц. Спустя всего несколько часов после гибели ее родителей нацистский доктор Йозеф Менгеле заставил Эдит танцевать ради собственной забавы и ее выживания. Эдит и ее сестра пережили все ужасы Аушвица, Маутхаузена и Гунскирхена — лагерей смерти. 4 мая 1945 года Эдит, едва живую, достали из кучи трупов. Пытки, голод и постоянная угроза смерти не сломили Эдит, а ее внутренний мир помог обрести жизнеутверждающую силу и душевную свободу. Через 35 лет после окончания войны, став известным психологом, Эдит вернулась в Аушвиц, чтобы избавиться от воспоминаний о прошлом и вины выжившего. Эдит чередует события своего личного путешествия с трогательными историями тех, кому сама помогла излечиться.

«Вниз по кроличьей норе»

Автор: Марк Биллингхэм

Издательство: «Эксмо»

Жанр: зарубежная современная проза

Возраст: 16 +

Страниц: 416

О чем книга:

Очередной нервный срыв — и детектив полиции Алиса Армитейдж загремела в психиатрическое отделение интенсивной терапии. И хотя к ее «послужному списку» добавились ПТСР из-за гибели напарника, самолечение с помощью алкоголя и наркотиков, депрессия и психозы, Алиса убеждена: ей тут не место! В отличие от соседей по палате... Кто-то из пациентов забавен, кто-то странен, а кто-то опасен. Чтобы занять время, она наблюдает за ними, анализирует, дает клички... Все это пригождается, когда кто-то убивает одного из ее соседей. Начав собственное расследование, Алиса приходит к выводу: она знает, кто преступник. Но когда ее главный подозреваемый становится второй жертвой, мир летит вверх тормашками. Она понимает, что не может доверять никому. И в первую очередь — самой себе...





«Химия человека»

Автор: Анья Рёйне

Издательство: «Азбука»

Жанр: научно-популярная литература

Возраст: 16+

Страниц: 240

О чем книга:

Наши тела состоят из химических элементов — это очевидно, но мы редко задумываемся, как важен и незаменим каждый элемент: например, фосфор скрепляет нашу ДНК, калий питает наши зрительные нервы, а благодаря железу кислород попадает в легкие. Физик Анья Рёйне приглашает нас в удивительное путешествие по самым неожиданным местам планеты и сразу по нескольким наукам — химии, физике, геологии, — чтобы познакомить нас с кирпичиками, из которых сделаны наши тела и все остальное в мире, и рассказать, откуда они берутся.

«Рюриковичи. История династии для бумеров и зумеров»

Автор: Артемий Сайфутдинов

Издательство: «АСТ»

Жанр: научно-популярная литература, история России

Возраст: 12 +

Страниц: 448

Цитата:

«Как и в любой школе, у меня часто менялись преподаватели и учебные планы. В одном году мы проходили Древний Египет и Рим, в следующем — уже русских князей, а потом — какое-то европейское Средневековье. В один момент я стал воспринимать историю России как нечто под куполом, находящееся в стороне от мировых событий. Во-первых, это совершенно не так, а во-вторых, представьте моё удивление, когда в один прекрасный день я понял, что, когда в России правил Иван Грозный, испанцы уже давным-давно открыли Америку и искали вымышленную страну Эльдорадо. Второй важный совет: всегда стоит параллелить события, которые происходили «у нас» с событиями, которые происходили «у них».

О чем книга:

С каких успехов началась многовековая история русский князей и как целая династия выродилась за полвека? Какие важные события мировой истории происходили параллельно с привычными и знакомыми нам событиями из истории российской? О чём постоянно спорят историки, и какие ненаучные выдумки мы принимаем за истину? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте в книге «Рюриковичи. История династии для бумеров и зумеров», где истории России VIII–XVI вв. излагается на понятном современному человеку языке. Эта книга вряд ли поможет вам: сдать ЕГЭ по истории или написать научную статью. Зато с помощью этой книги вы точно: разберётесь даже в самых сложных событиях и сюжетах; сможете повторить давно забытые школьные знания; поймёте, что история гораздо интереснее, чем кажется.

Источник фото: mann-ivanov-ferber.ru, eksmo.ru, azbooka.ru, ast.ru

