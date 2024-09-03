Китайские студенты спроектировали площадку для свадебных церемоний на Смолино

Ивэнь Биань и Синьюй Чжу окончили ЮУрГУ, это их первая работа в статусе архитекторов

Выпускницы архитектурно-строительного института ЮУрГУ китаянки Ивэнь Биань и Синьюй Чжу спроектировали свадебную площадку на озере Смолино. Эскизами из их дипломных работ делится пресс-служба вуза.

«В детстве я много раз мысленно организовывала собственную свадьбу. Когда мы начали выбирать тему дипломных проектов, обнаружили, что до нас темой свадеб никто не занимался. Мы вдохновились этой идеей», — говорит Ивэнь Биань.

Придуманное студентками пространство для церемоний представлено в трех стилях: европейском, китайском и русском.

Например, русская свадебная площадка выполнена с акцентом на искусство масляной живописи, а для создания богатой деревенской атмосферы китайские архитекторы использовали рисовые колосья и цветы.

На эскизах также можно увидеть стеклянные платформы, которые размещаются на плавучих понтонах в виде стеклянного моста. По мосту можно ходить и разглядывать подводный мир озера.

В вузе уверены, что идеи китайских студенток можно воплотить в жизнь, тем более что в Челябинске не так много мест для выездных свадебных церемоний.