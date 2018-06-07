/ Режиссер Кира Муратова скончалась в возрасте 83 лет

Последней работой стала картина «Вечное возвращение».

Сценарист и режиссер Кира Муратова ушла из жизни на 84-м году жизни. О причинах ее кончины не сообщается. Несколько лет назад, на свой 80-летний юбилей, Муратова объявила о завершении карьеры. Талант кинорежиссера был отмечен на самых престижных кинофестивалях.

Умерла Кира Муратова. Лучшая. Гений. Говорили несколько недель назад. Рассказывала, как работала с Высоцким. — написал на своей странице в фейсбуке кинокритик Антон Долин.

На ее счету два десятка фильмов, среди которых «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Астенический синдром», «Три истории», «Настройщик», «Мелодия для шарманки». Последней работой Муратовой стала картина «Вечное возвращение».