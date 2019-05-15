/ Кипятком залило двор в центре Челябинска

Причиной называют прорыв теплотрассы.

Коммунальная авария произошла сегодня, 15 мая, в центре Челябинска, в доме № 30 на улице Энгельса. По словам очевидцев, кипяток залил практически весь двор, а пар от него поднимался на уровень пятого этажа. О происходящем сообщили очевидцы.

Не так давно убрали все, с час, наверное. Сейчас горячая вода есть в доме. Кипяток был страшный, парило до пятого этажа. Думала, воды не будет горячей, но она идет. А потом мне объяснила специалист в нашем доме, что это не по нашей вине, а так, несколько колодцев, вот где-то у них прорвало. — рассказала сайту «Первый областной» одна из жительниц дома.

Одной из возможных причин называют прорыв транзитной теплотрассы. Об этом сайту «Первый областной» заявил технический директор ТСЖ «Ленина, 73» Андрей Маурин.

У них прорвало транзитную теплотрассу, которая находится на нашей детской площадке. Насколько я понял, это работа по опрессовке, которая сейчас по регламенту проводится. Не выдержало давление, наверное. — сообщил сайту «Первый областной» технический директор ТСЖ «Ленина, 73» Андрей Маурин.

На данный момент последствия аварии уже устранены. Очевидцы говорят, что теплотрассу починили в течение часа.