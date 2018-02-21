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/ Челябинка вместе с инженером из Екатеринбурга разрабатывает бионическую руку

Челябинка вместе с инженером из Екатеринбурга разрабатывает бионическую руку

Протез в стиле киберпанк поможет девушке в жизни и творчестве.
сегодня в 12:42
  |  Общество

Девушка, живущая с рождения без правой руки, смогла восполнить свою особенность с помощью бионического протеза. Инженер из Екатеринбурга разработал первый образец, а челябинка помогает ему в этом. Протез позволяет брать хрупкие предметы, писать и заниматься скульптурой.

Я родилась без кисти, с рождения пыталась привыкнуть. Смотрела на остальных людей, у них по две руки, они все ими делают, а я не могу. мне приходилось привыкать и приспосабливаться, даже элементарно надеть одежду. — рассказала сайту «Первый областной» Анна Держицкая.

История проектирования бионического протеза руки началась с удачного знакомства.

В первый раз мы с Виктором встретились в кафе, там было все разложено. На меня ее прицепили, что-то настроили по компьютеру, и рука задвигалась. Тогда она еще не надевалась, прикреплялся только датчик. Протез начинает двигаться от импульсов мышц. Я не знала, что ощущаю, когда впервые смогла двигать рукой. Тяжело объяснить, потому что у меня никогда не было кисти, а тут вдруг эта штука все делает за левую руку. Когда я впервые написала правой рукой, было нечто! «О, я могу писать правой!». — продолжает Анна.

Девушка рассказывает, что уже научилась распределять «обязанности» между конечностями. Левой рукой она делает основную работу, а правую использует как вспомогательную.

Мне подарят протез, когда его донастроят. Сейчас я помогаю в его разработке, разрабатываю дизайн. Себе я буду делать руку под киберпанк. А другим, может, будет лучше с естественной рукой, кому-то бриллиантики захочется. — делится подробностями проекта челябинка.

Весь механизм обойдется в 300–350 тысяч рублей. Разработка протеза для Анны пока продолжается, создатели ищут деньги на разработку.

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