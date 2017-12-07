/ Второй в России бионический глаз вновь установили пациенту из Челябинска

В этот раз специалисты помогли 57-летней женщине.

В России провели вторую операцию по установке бионического глаза. Пациент, нуждающийся в частичном восстановлении зрения, вновь прибыл из Челябинска. Это 57-летняя женщина с пигментным ретинитом и нарушениями слуха. Пациентку выбрали из 50 тысяч человек с аналогичными показаниями к операции.

Летом 2017 года на базе Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России слепоглухому пациенту была проведена первая в России операция по частичному восстановлению зрения посредством электронного чипа, вживленного на пораженную сетчатку глаза. На поиск наиболее подходящего пациента для второй операции понадобилось 4 месяца. Министерством здравоохранения РФ было принято решение включить операции по глазному имплантированию в перечень бесплатной высокотехнологичной помощи, в случае успешного проведения клинической апробации. Для этого необходимо провести не менее 5 операций в России. — рассказали сайту «Первый областной» в фонде поддержки слепоглухих «Соединение».

Операция прошла 4 декабря. Теперь 57-летней челябинке предстоит несколько недель реабилитации. Когда имплант приживется, его включат и женщина снова начнет видеть. Разрешение «картинки», которую дает глаз, — 60 пикселей.



Напомним, первым в России обладателем бионического глаза стал 59-летний Григорий Ульянов из Челябинска. Мужчина 20 лет жил «во тьме», а затем благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» оплатил ему сложную операцию. Комплекс бионического глаза состоит из очков с видеокамерой, обрабатывающего поступающий сигнал видеопроцессора и электростимулятора. Мужчина страдал проблемами со зрением и слухом, способность видеть он потерял из-за прогрессирующих болезней сетчатки. Добровольцу вживили американский комплекс Argus II. После периода реабилитации прошло подключение устройства. Мужчине удалось распознать силуэт дочери.