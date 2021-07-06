«Хотела максимум»: выпускница челябинского лицея набрала 300 баллов за ЕГЭ

Путь к успеху, эмоции и планы на будущее

Екатерина Шиляева, ученица физико-математического лицея № 31 Челябинска, сдала ЕГЭ на 300 баллов. Такому результату способствовала длительная подготовка, начавшаяся в раннем детстве. О своем пути к успеху и планах на будущее девушка рассказала журналисту ИА «Первое областное».

«Родители еще перед школой занимались со мной, мы решали логические задачи. Это сформировало мышление, в будущем помогло мне с изучением информатики», — замечает Екатерина.

Еще до сдачи государственного экзамена девушка показывала высокие интеллектуальные способности, одерживая победы в престижных конкурсах. Диплом победителя Всероссийской олимпиады школьников по информатике подарил Екатерине возможность поступить в любой университет на соответствующую специальность.

Однако это не остановило подготовку к экзаменам. Стоит отметить, что учила теорию и решала задачи Екатерина без помощи репетиторов: только школьные уроки и собственное стремление.

«У нас в лицее была хорошая программа подготовки. Знаний, которые нам там давали, хватило для успешной сдачи ЕГЭ. К русскому языку начали готовиться еще в 10 классе, к информатике в начале этого года, а математике уделили последние три месяца», — рассказывает выпускница.

Диплом победителя Всероссийской олимпиады стал для девушки не только билетом в престижные вузы, но и спасением от волнения на экзаменах.

«За первые два экзамена я не воловалась ни в аудитории, ни после сдачи: их результаты никак не влияют на поступление в вуз. Однако когда пришли результаты на 200 баллов, я стала переживать, потому хотелось получить максимум. Но не могу назвать это переживание сильным или на что-то влияющим», — говорит Екатерина.





Екатерина Шиляева и ее напарник по участию в олимпиадах Евгений Карпович.

Легко пережив период сдачи ЕГЭ и окончив школу, Екатерина не мучается с выбором университета и направления подготовки — СПбГУ, специализация «Современное программирование» и точка.

«Это одно из самых новых направлений, посвященных программированию, там хорошая, передовая программа обучения», — поясняет Екатерина.

На выбор вуза, в первую очередь, повлиял город, в котором он расположен. Будущая абитуриентка думала о поступлении в московские или петербургские университеты. В Северной столице оказалось дешевле жить, кроме того, программу подготовки в СПбГУ Екатерина посчитала наиболее подходящей.

Оглядываясь назад и оценивая объем проделанной с самого детства работы, Екатерина благодарит за помощь родителей и педагогов, но не отрицает и собственный вклад в достижение цели.

«Родителям и учителям спасибо за подготовку. Но и я сама, конечно, постаралась — все внимательно решила», — улыбается девушка.

Кстати, в лицее № 31, где учится Екатерина, на днях побывал губернатор Челябинской области. Экскурсию по лицею доверили провести Кате и ее напарнику по участию в олимпиадах Евгению Карповичу.

Про успехи других южноуральских выпускников читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

Автор текста: Виталий Гущинский.