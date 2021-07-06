Два выпускника из Челябинской области получили за ЕГЭ по 300 баллов

Минобр подвел итоги экзаменационной кампании 2021 года

Минобр Челябинской области подвел итоги основного периода сдачи ЕГЭ. Выпускные экзамены показали высокий уровень подготовки абитуриентов, считают в ведомстве.

«В целом участники сдали ЕГЭ на уровне прошлых лет. Это показывает статистика по высокобалльникам. По итогам экзамена в регионе 161 выпускник стал стобалльником. Десять человек набрали 200 баллов. Еще два человека — по 300 баллов. Это дети из Челябинска, Троицка, Магнитогорска, а также Еманжелинского и Саткинского районов», — заявила начальник управления общего образования Минобра Челябинской области Елена Тюрина.

Русский язык на сто баллов сдали 47 выпускников, информатику и ИКТ — 37, литературу — 31, химию — 19, профильную математику — 15, физику и историю — по 7 человек, географию — 6, обществознание — 4, английский язык — 1 человек.

Триста баллов набрал выпускник многопрофильного лицея при МГТУ имени Носова Андрей Васильев из Магнитогорска. Молодой человек сдал на высший балл русский язык, математику профильного уровня и информатику. Подготовке к ЕГЭ Андрей уделял почти все свободное время. Готовится ему помогали бесплатный материал и бесплатные курсы в интернете. Кроме того, у Андрея было огромное желание поступить в Высшую школу экономики на бюджет. Это подстегивало мотивацию. Молодой человек признается, что в процессе подготовки допускал много ошибок, но именно благодаря им стал лучше понимать материал.

Вторым трехсотбалльником стала выпускница челябинского лицея № 31 Екатерина Шиляева. О ней мы расскажем в отдельном материале.

Напомним, в 2021 году для получения аттестата выпускникам, планирующим поступать в вузы, было необходимо сдать ЕГЭ по одному обязательному предмету — по русскому языку. Из-за отмены досрочного этапа выпускники прошлых лет сдавали экзамены в основной период вместе с выпускниками этого года. А ЕГЭ по информатике и ИКТ впервые проводили в компьютерной форме.