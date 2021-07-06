Минобр Челябинской области подвел итоги основного периода сдачи ЕГЭ. Выпускные экзамены показали высокий уровень подготовки абитуриентов, считают в ведомстве.
«В целом участники сдали ЕГЭ на уровне прошлых лет. Это показывает статистика по высокобалльникам. По итогам экзамена в регионе 161 выпускник стал стобалльником. Десять человек набрали 200 баллов. Еще два человека — по 300 баллов. Это дети из Челябинска, Троицка, Магнитогорска, а также Еманжелинского и Саткинского районов», — заявила начальник управления общего образования Минобра Челябинской области Елена Тюрина.
Русский язык на сто баллов сдали 47 выпускников, информатику и ИКТ — 37, литературу — 31, химию — 19, профильную математику — 15, физику и историю — по 7 человек, географию — 6, обществознание — 4, английский язык — 1 человек.
Триста баллов набрал выпускник многопрофильного лицея при МГТУ имени Носова Андрей Васильев из Магнитогорска. Молодой человек сдал на высший балл русский язык, математику профильного уровня и информатику. Подготовке к ЕГЭ Андрей уделял почти все свободное время. Готовится ему помогали бесплатный материал и бесплатные курсы в интернете. Кроме того, у Андрея было огромное желание поступить в Высшую школу экономики на бюджет. Это подстегивало мотивацию. Молодой человек признается, что в процессе подготовки допускал много ошибок, но именно благодаря им стал лучше понимать материал.
Вторым трехсотбалльником стала выпускница челябинского лицея № 31 Екатерина Шиляева. О ней мы расскажем в отдельном материале.
Напомним, в 2021 году для получения аттестата выпускникам, планирующим поступать в вузы, было необходимо сдать ЕГЭ по одному обязательному предмету — по русскому языку. Из-за отмены досрочного этапа выпускники прошлых лет сдавали экзамены в основной период вместе с выпускниками этого года. А ЕГЭ по информатике и ИКТ впервые проводили в компьютерной форме.