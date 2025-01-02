Химик из Ижевска переехал в Миасс ради 1 млн рублей

Он стал участником местной программы поддержки педагогов-предметников

Учительский стаж химика из миасской школы Павла Юминова — 22 года. Правда, 21 год он отработал в гимназии Ижевска, а этот учебный год встретил в новом для него городе и коллективе. Павел стал участником программы соцподдержки педагогов Миасса и получил 1 миллион рублей. Как это произошло, он рассказал корреспонденту медиахолдинга «Первый областной».

В Миассе решили запустить программу по аналогии с «Земским учителем». В городе предлагают по 1 миллиону рублей учителям-предметникам, которые готовы приехать в Миасс и учить детей. В 2024 году такую выплату получили три педагога. В 2025 году планируют раздать по миллиону пяти учителям.

Работать учителем и претендовать на выплату может любой гражданин, не важно, проживает он в Миассе или в другом городе. Главное, чтобы у него было педагогическое образование.

«Ведь есть такие случаи, когда человек после окончания педвуза ушел на завод, проработал там много лет. А сейчас мы объявили такой конкурс и у него есть желание прийти и поработать в школу. Он может заявиться на конкурс», — пояснила начальник управления образования Анна Овсянникова.

Учитель химии Павел Юминов оказался в числе победителей отбора. Он сменил столицу Удмуртии на Миасский городской округ. Педагог признается, что на переезд его сподвигло знакомство с директором школы и желание работать с ней в одной команде, а также, конечно, возможность получить миллион подъемных.





«Здесь мне самому интересно: есть и производства, шикарный Ильменский заповедник, коллекции горных пород и минералов. Я готов детей на экскурсии везде водить», — делится своими впечатлениями Павел.

Отметим, что сегодня миасские школы испытывают особенно большую нехватку учителей математики, химии, физики и русского языка.