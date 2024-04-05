«Земский работник культуры» помогает решать проблему дефицита кадров в школах искусств

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Ситуация с нехваткой кадров в сфере культуры Челябинской области продолжает сохраняться. Дефицит квалифицированных специалистов особо заметен в небольших городах и сельских местностях, рассказал министр культуры региона Алексей Бетехтин на расширенном заседании коллегии ведомства.

Наибольший кадровый дефицит отмечен в детских школах искусств, на втором месте — культурно-досуговые учреждения. Немногим лучше складывается ситуация в библиотеках и музеях.

Алексей Бетехтин подчеркнул, что для частичного сокращения кадровой потребности губернатором была введена новая программа «Земский работник культуры». В 2023 году по данной программе выплату получили 30 работников культуры в 16 муниципалитетах.

«В основном работники культуры прибывают из Челябинска, Магнитогорска, а двое человек приехали из других регионов — ЯНАО и Алтайского края. За 2 года действия программы в ДШИ трудоустроилось 64 человека. В 2024 году наш региональный закон продолжает свое действие. Мы ожидаем еще не менее 22 специалистов в этом году», — рассказал министр культуры Челябинской области.

Напомним, в 2025 году начнется реализация федеральной программы «Земский работник культуры», в рамках которой будет предоставляться выплата в размере 1 миллиона рублей специалистам при трудоустройстве в небольших населенных пунктах.