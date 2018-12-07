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/ Стала известна дата поединка Хабиба Нурмагомедова и Флойда Мэйвезера

Стала известна дата поединка Хабиба Нурмагомедова и Флойда Мэйвезера

О приближающемся бое рассказал отец российского боксера, Абдулманап Нурмагомедов.
сегодня в 14:28
  |  Общество

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может провести бой с известным боксером Флойдом Мэйвезером. Об этом в интервью «Известиям» рассказал отец Хабиба и его тренер Абулманап Нурмагомедов. По словам Нурмагомедова-старшего, поединок состоится 4 мая 2019 года в Грозном.

7 октября этого года Хабиб Нурмагомедов оказался сильнее ирландца Конора МакГрегора. После этого за пределами октагона состоялась потасовка с участием дагестанского бойца и его окружения. Люди Хабиба Нурмагомедова атаковали команду МакГрегора. В потасовку вмешалась полиция, которая увела Нурмагомедова в подтрибунное помещение.

В понедельник, 10 декабря, состоится слушание Атлетической комиссии штата Невада по делу об этой драке. 30-летний россиянин может получить денежный штраф и дисквалификацию в UFC. Как раз в этом случае может состояться поединок Хабиба Нурмагомедова против Флойда Мэйвезера.

Бой Хабиба с Мейвезером возможен. Флойд сам вышел на связь с нашей командой. Так что это интересно не только обеим сторонам, но очень серьезным инвесторам. Поединок может состояться на 30-тысячной «Ахмат-Арене» в Грозном 4 мая. Хабиб много спаррингует с боксерами высокого уровня и выглядит весьма прилично. Если нас отстранят на девять месяцев, то мы можем воспользоваться этим и потратить все время на подготовку к боксерскому поединку. Мы смотрели бой Макгрегора и Мейвезера, в котором Конор выглядел неплохо 3−4 раунда. Уверен, что Хабиб способен на большее. Как минимум, на 7−8 раундов. Стоит взять во внимание возраст Флойда, которому уже 41 год, и выносливость Хабиба. — отметил Абдулманап Нурмагомедов.

Среди преимуществ знаменитого боксера тренер назвал скорость и хорошую работу на дистанции.

Но разве Хабиб плох на дистанции? Какие могут быть вопросы к его ударной технике, если он роняет Эдсона Барбозу, Майкла Джонсона и Конора Макгрегора? К тому же у нас есть время подтянуть и боксерскую технику, занимаясь с Анатолием и Василием Ломаченко. — подчеркнул Нурмагомедов-старший.

За всю карьеру российский боец смешанных единоборств провел 27 боев, не проиграв ни одного поединка. Флойд Мэйвезер также не проиграл за свою карьеру ни одного боя, проведя в общей сложности 50 поединков.

Летом 2017 года американский боксер уже проводил поединок с представителем UFC Конором МакГрегором. Тот бой закончился победой Мэйвезера.

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