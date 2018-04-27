Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.6 +0.85 76.18 +0.85
Челябинск
сейчас
 
+8 °C
завтра
 
+11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Хабиб Нурмагомедов станет специальным гостем Чемпионата

Хабиб Нурмагомедов станет специальным гостем Чемпионата

России по ММА Болельщики могут приобрести билеты по цене от 300 до 10 тысяч рублей.
сегодня в 16:09
  |  Спорт

На Южном Урале стартовала продажа билетов на чемпионат России по ММА-2018. Решающие бои пройдут 13 мая. Организаторы уже назвали имя специальных гостей турнира — Федора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова.

Специальным гостем турнира станет чемпион UFC в легком весе российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, он проведет семинар-диалог с юными спортсменами Челябинской области и будет зрителем финальной части чемпионата и профессиональных поединков с участием лучших южноуральских бойцов ММА и их соперников из Европы, Африки и Южной Америки. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Правительства Челябинской области.

Приобрести билеты на чемпионат России по ММА в Челябинске можно через интернет — на сайте kassy. ru, и в точках продаж городских зрелищных касс.

Напомним, ранее Федор Емельяненко анонсировал проведение чемпионата России по смешанному боевому единоборству в Челябинске. Турнир традиционно пройдет в ледовой арене «Трактор». Больше 150 спортсменов оспорят звания чемпионов в 8 весовых категориях. Также борцы будут отстаивать право войти в состав национальной сборной и представлять страну на чемпионате мира и Европы.

Спорт
Челябинск примет Чемпионат России по ММА
17.04.2018
Челябинск примет Чемпионат России по ММА
Спорт
Боец ММА Иван Штырков пригласил челябинцев на турнир в ЛА «Трактор»
17.02.2017
Боец ММА Иван Штырков пригласил челябинцев на турнир в ЛА «Трактор»
Спорт
Боец ММА Иван Штырков сразится с Гилбертом Айвелом в Челябинске
27.01.2017
Боец ММА Иван Штырков сразится с Гилбертом Айвелом в Челябинске
Спорт
Боксер и боец ММА проанализируют игру «Трактора» в прямом эфире ОТВ
05.09.2016
Боксер и боец ММА проанализируют игру «Трактора» в прямом эфире ОТВ
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Губернатор Борис Дубровский вдохновлен творчеством известного джазмена
сегодня в 18:19
Губернатор Борис Дубровский вдохновлен творчеством известного джазмена
Происшествия
Подозреваемого в жестоком убийстве 16-летней жительницы Магнитогорска оставили под стражей
сегодня в 17:55
Подозреваемого в жестоком убийстве 16-летней жительницы Магнитогорска оставили под стражей
Происшествия
Неадекватный мужчина ворвался в квартиру челябинки, повис на балконе многоэтажки и попал на видео
  
сегодня в 17:03
Неадекватный мужчина ворвался в квартиру челябинки, повис на балконе многоэтажки и попал на видео
Происшествия
Пассажир улетевшей в кювет «Волги» оказался в больнице
сегодня в 16:49
Пассажир улетевшей в кювет «Волги» оказался в больнице
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области
сегодня в 16:25
Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области
Спорт
Хабиб Нурмагомедов станет специальным гостем Чемпионата
сегодня в 16:09
Хабиб Нурмагомедов станет специальным гостем Чемпионата
Политика
«Это за гранью добра и зла!». Миасские депутаты объяснили причину «неуда» Васькову
сегодня в 15:51
«Это за гранью добра и зла!». Миасские депутаты объяснили причину «неуда» Васькову
Общество
Личность южноуральского красноармейца установили спустя 76 лет по именному медальону
сегодня в 15:39
Личность южноуральского красноармейца установили спустя 76 лет по именному медальону
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6