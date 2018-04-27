/ Хабиб Нурмагомедов станет специальным гостем Чемпионата

России по ММА Болельщики могут приобрести билеты по цене от 300 до 10 тысяч рублей.

На Южном Урале стартовала продажа билетов на чемпионат России по ММА-2018. Решающие бои пройдут 13 мая. Организаторы уже назвали имя специальных гостей турнира — Федора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова.

Специальным гостем турнира станет чемпион UFC в легком весе российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, он проведет семинар-диалог с юными спортсменами Челябинской области и будет зрителем финальной части чемпионата и профессиональных поединков с участием лучших южноуральских бойцов ММА и их соперников из Европы, Африки и Южной Америки. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Правительства Челябинской области.

Приобрести билеты на чемпионат России по ММА в Челябинске можно через интернет — на сайте kassy. ru, и в точках продаж городских зрелищных касс.

Напомним, ранее Федор Емельяненко анонсировал проведение чемпионата России по смешанному боевому единоборству в Челябинске. Турнир традиционно пройдет в ледовой арене «Трактор». Больше 150 спортсменов оспорят звания чемпионов в 8 весовых категориях. Также борцы будут отстаивать право войти в состав национальной сборной и представлять страну на чемпионате мира и Европы.