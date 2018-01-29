/ Карантин по бешенству объявлен на северо-западе Челябинска

В зону карантинных мероприятий также попал Копейск.

Жителям северо-запада Челябинска и Копейска запретили вывозить собак за пределы «неблагополучных пунктов». Это связано с объявленным там карантином по бешенству. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства Челябинской области сегодня, 29 января.

Под удар попал квартал в столице Южного Урала, ограниченный улицами Салавата Юлаева, 250 лет Челябинску, Чичерина и Братьев Кашириных, а также весь город-спутник.



По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запреты: на проведение выводок и натаски собак на территории неблагополучных пунктов, на вывоз животных за пределы неблагополучных пунктов. — сказано в постановлении правительства Челябинской области.

Кроме того, министерству сельского хозяйства Челябинской области поручено разработать и утвердить ряд профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных. К работе также подключатся главы городов и начальники ветеринарных станций.

