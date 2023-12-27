В центре Челябинска открыли ледовый городок и Дом Деда Мороза

Темой главной праздничной площадки стали сказы Бажова

Сегодня, 27 декабря, на площади Революции торжественно открыли ледовый городок — 2024, темой которого стали сказы Бажова, и Дом Деда Мороза ОТВ.

В центре ледового городка разместили украшенную игрушками и огоньками елку, рядом расположены горки, резные фигуры изо льда на тему сказов Бажова. Стройка не прекращалась здесь даже в 30-градусный мороз.

Героями новогодней площадки стали не только Дед Мороз и Снегурочка, но и Огневушка-Поскакушка, Великий Полоз, сказочные лебеди, Хозяйка Медной горы и Данила-мастер. На площади построили горки «Малахитовая», «Самоцветная», «Медная» и другие.

По периметру площадки установили ограждения, которые украсили светящимися новогодними деревьями. Украшением площадки стали световые конструкции «каменный цветок» и необычная малахитовая шкатулка. Входные группы в ледовый городок украшены новогодними персонажами и световыми конструкциями.

Ближе к Молодежному театру разместился Дом Деда Мороза ОТВ, открытие которого стало уже доброй традицией на новогодние праздники. Генеральным спонсором является АО «Альфа-Банк».

Вспоминайте новогодние стихи, рассказывайте их Дедушке Морозу и получайте за это сладкий подарок. А еще не забывайте сделать атмосферные фотографии в красочной фотозоне. Вход в Дом Деда Мороза для всех свободный.