Какие цвета в одежде не подходят для первого свидания

Их восприятие партнером может быть неоднозначным

Стилисты советуют не выбирать для первого свидания одежду в определенных тонах, чтобы не отпугнуть потенциального возлюбленного, потому что посыл от некоторых оттенков бывает сомнительным.

Так, для первого свидания считается неуместным красный цвет — он символизирует силу и страстность, что обычно бывает лишним при встрече-знакомстве. Еще, невзирая на всю его элегантность, специалисты рекомендуют воздержаться от образа в черном — этот цвет излишне «тяжелый», имеющий большой «вес». К тому же к черному часто приходится делать более яркий макияж, а это тоже не всегда хорошее решение для первой встречи.

Внимания требуют серые и бежевые вещи — кто-то считает эти оттенки признаком неловкости и нежеланием выделяться, хотя здесь многое может зависеть от фасона — какие-то образы, например бежевое платье, создающее эффект «голого» тела точно не скажет о том, что вы стеснительны, а скорее воспримется, как нечто вызывающее и провокационное. Нужно ли это на первом свидании — решать вам.

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