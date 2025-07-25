Почему мужчинам могут нравиться женщины постарше

Что притягивает в разнице в возрасте

Результаты опроса одного из сервисов знакомств показали, что мужчины готовы рассматривать более опытных женщин для отношений: 56% респондентов не возражают, если дама сердца будет на три — пять лет старше, а 13% допускают разницу до семи лет. Как выяснилось, в зрелых женщинах мужчин притягивает сексуальность, мудрость, терпение и умение слушать партнера.

«Есть мнение, что любовь во взрослом возрасте — воспроизведение детского опыта. Какие эмоции давали нам родители, то мы и ищем в партнере. Соответственно, их фигура и взаимодействие друг с другом сильно влияют на выбор второй половинки. Часто выбор мужчины в пользу женщины старше себя обусловлен поиском стабильности, сильной и направляющей фигуры. Они кажутся более опытными и зрелыми, способными „научить“ чему-то. Скорее всего, в жизни такого мужчины была властная и гиперопекающая мать, которая заправляла в доме абсолютно всем, не давала развиваться самостоятельности ребенка», — информирует gorsite.ru.

Тянуться к партнеру постарше могут и женщины. Правда, здесь только 5% опрошенных хотят отношений с партнерами взрослее себя на 10 и более лет.

Причины, по которым мы выбираем партнеров старше или младше нас, могут быть разными. В конце концов, это может быть просто делом вкуса. Обращаться к психологу стоит лишь в том случае, если отношения со значимой разницей в возрасте вызывают беспокойство или проблемы. Когда вы счастливы в своем выборе, сколько кому лет и кто и что об этом думает, не имеет значения.

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