Челябинские транспортники напомнили об оплате проезда в маршрутках картой

Городские и пригородные перевозчики перешли на безналичный расчет

Жители Челябинска и Копейска могут оплатить проезд картой не только в автобусах, троллейбусах и трамваях, но и в маршрутках. При этом, как сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», на некоторых маршрутах можно заплатить за проезд банковской, транспортной и социальной картами, а на других — только банковской картой. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

Банковские, транспортные и социальные карты принимают на следующих регулируемых маршрутах Челябинска:

в трамваях



№ 3 Завод имени Колющенко — ЧМК;

№ 5 Завод имени Колющенко — ЧЭМК;

№ 6 ЧТЗ — Областная больница;

№ 7 Завод имени Колющенко — ЧГРЭС;

№ 10 Першино — Коксохим;

№ 12 Харлова — Чистопольская;

№ 14 Чичерина — ЦХП;

№ 15 Чичерина — ЧТЗ;

№ 16 Чичерина — Завод имени Колющенко;

№ 17 Чичерина — Областная больница;

№ 18 ЧМК — Чистопольская;

№ 19 Чичерина — Коксохим;

№ 20 ЧМК — Областная больница;

№ 22 Чичерина — Чистопольская;

в троллейбусах



№ 5 Ж/д вокзал — АМЗ;

№ 6 Поселок Первоозерный — ЧТЗ;

№ 7 ЧМК — АМЗ;

№ 10 Солнечный берег — ПКиО имени Гагарина;

№ 12 АМЗ — Молдавская;

№ 14 ЧМК — ПКиО имени Гагарина;

№ 16 АМЗ — ЖБИ;

№ 17 Ж/д вокзал — Молдавская;

№ 19 ПКиО им. Гагарина — поселок Первоозерный;

№ 25 ЧКПЗ — Политехникум;

в автобусах



№ 1 Ж/д вокзал — Аэропорт;

№ 2 Мехколонна — Петра Столыпина;

№ 4 Мамина — ПКиО имени Гагарина;

№ 7 Технический колледж — ОПМС 42;

№ 8 Мамина — Академика Королева;

№ 9 Мамина — Петра Столыпина;

№ 13к Ж/д вокзал — Областная больница;

№ 14 Новосинеглазово — Ж/д вокзал;

№ 15 ЧМК — ПКиО имени Гагарина;

№ 18 Автобусный парк — ТРК Алмаз;

№ 23 47-й микрорайон — ТК Кольцо;

№ 27 Поселок Фатеевка — Природный вокзал;

№ 28 ТРК Алмаз — Весенняя (поселок АМЗ);

№ 31 Академика Королева — ЧМК;

№ 33 Поселок Фатеевка — ПКиО имени Гагарина;

№ 34 Автобусный парк — Мехколонна;

№ 41 Аэропорт — поворот ЧМК;

№ 42 Автопарк — Соколиная гора;

№ 43 ЧМК — Стройкомбинат;

№ 44 Соколиная гора — ЧМК;

№ 45 Автобусный парк — Аэропорт;

№ 47 Мехколонна — ЧМК;

№ 48 Поселок Керамзавода — Теплотехнический институт;

№ 51 Братьев Кашириных — пос. Сосновка;

№ 52 Областная больница — пос. Исаково;

№ 61 Чистопольская — пос. Сухомесово;

№ 64 Автобусный парк — Ж/д вокзал;

№ 71 ЧМК — Петра Столыпина;

№ 80 11-й микрорайон — ПКиО имени Гагарина;

№ 81 Чистопольская — ПКиО имени Гагарина;

№ 483 Поселок Старокамышинск — ПКиО имени Гагарина;

а также в машрутках



№ 13 Ж/д вокзал — пос. Локомотивный;

№ 22 ЧКПЗ — Александра Шмакова;

№ 32 Солнечный берег — Мамина;

№ 35 ЧМК — Новосинеглазово;

№ 36 Мамина — Федоровка (не во всех);

№ 40 Поселок АМЗ — Университетская Набережная;

№ 53 Кардиоцентр — Новосинеглазово;

№ 66 ЧКПЗ — станция Шершни.

Транспортными и банковскими картами можно оплатить проезд в пригородных маршрутах Челябинска

№ 95 Чичерина — Преображенское кладбище;

№ 123 Автовокзал Копейск — ПКиО имени Гагарина;

№ 132 пос. Красное Поле — ЧМК;

№ 136к Белый Хутор — Ж/д вокзал;

№ 141 Новосинеглазово — Вознесенка;

№ 158к Белый Хутор — Чичерина;

№ 203 Автостанция «Южные ворота» — Областной инфекционный центр;

№ 212 Братьев Кашириных — Ключи;

№ 214 Братьев Кашириных — Прудный.

Оплатить проезд банковской картой жители Копейска могут на маршрутах

№ 2 Автовокзал — Старокамышинск;

№ 2к Автовокзал — Мира;

№ 3 Автовокзал — Северный Рудник;

№ 4 Автовокзал — ДК им. Петрякова;

№ 5 Автовокзал — станция Потанино;

№ 6 Автовокзал — Автовокзал (кольцевой);

№ 7 Автовокзал — Вахрушево;

№ 8 Автовокзал — Автовокзал (кольцевой);

№ 10 Автовокзал — Автовокзал (кольцевой);

№ 16 Автовокзал — Мира;

№ 18 Автовокзал — Горняк;

№ 18к Горняк — Автовокзал — Горняк;

№ 19 Автовокзал — Шахты 44;

№ 19А Автовокзал — Шахты 44;

№ 26 Автовокзал — Октябрьский;

№ 30 Автовокзал — Калачево;

№ 30А Автовокзал — Калачево;

№ 30Б Автовокзал — Калачево;

№ 41 Автовокзал — ДК им. Петрякова.

В Сосновском районе оплатить проезд банковской картой можно на маршрутах № 131 Светлый (Рощино) — Учхоз (Долгодеревенское) и № 208 Полетаево 1 (станция) — ЦРБ (Долгодеревенское).

С 1 апреля в Челябинске стартует масштабный ремонт трамвайных путей. На участках по Свердловскому проспекту от улицы Блюхера до улицы Труда, а также по улице Труда от Свердловского проспекта до улицы Красной будет закрыто движение трамваев до «Областной больницы». Пути объезда смотрите в нашем материале.