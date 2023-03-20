Жители Челябинска и Копейска могут оплатить проезд картой не только в автобусах, троллейбусах и трамваях, но и в маршрутках. При этом, как сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», на некоторых маршрутах можно заплатить за проезд банковской, транспортной и социальной картами, а на других — только банковской картой. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

Банковские, транспортные и социальные карты принимают на следующих регулируемых маршрутах Челябинска:

в трамваях

  • № 3 Завод имени Колющенко — ЧМК;
  • № 5 Завод имени Колющенко — ЧЭМК;
  • № 6 ЧТЗ — Областная больница;
  • № 7 Завод имени Колющенко — ЧГРЭС;
  • № 10 Першино — Коксохим;
  • № 12 Харлова — Чистопольская;
  • № 14 Чичерина — ЦХП;
  • № 15 Чичерина — ЧТЗ;
  • № 16 Чичерина — Завод имени Колющенко;
  • № 17 Чичерина — Областная больница;
  • № 18 ЧМК — Чистопольская;
  • № 19 Чичерина — Коксохим;
  • № 20 ЧМК — Областная больница;
  • № 22 Чичерина — Чистопольская;

в троллейбусах

  • № 5 Ж/д вокзал — АМЗ;
  • № 6 Поселок Первоозерный — ЧТЗ;
  • № 7 ЧМК — АМЗ;
  • № 10 Солнечный берег — ПКиО имени Гагарина;
  • № 12 АМЗ — Молдавская;
  • № 14 ЧМК — ПКиО имени Гагарина;
  • № 16 АМЗ — ЖБИ;
  • № 17 Ж/д вокзал — Молдавская;
  • № 19 ПКиО им. Гагарина — поселок Первоозерный;
  • № 25 ЧКПЗ — Политехникум;

в автобусах

  • № 1 Ж/д вокзал — Аэропорт;
  • № 2 Мехколонна — Петра Столыпина;
  • № 4 Мамина — ПКиО имени Гагарина;
  • № 7 Технический колледж — ОПМС 42;
  • № 8 Мамина — Академика Королева;
  • № 9 Мамина — Петра Столыпина;
  • № 13к Ж/д вокзал — Областная больница;
  • № 14 Новосинеглазово — Ж/д вокзал;
  • № 15 ЧМК — ПКиО имени Гагарина;
  • № 18 Автобусный парк — ТРК Алмаз;
  • № 23 47-й микрорайон — ТК Кольцо;
  • № 27 Поселок Фатеевка — Природный вокзал;
  • № 28 ТРК Алмаз — Весенняя (поселок АМЗ);
  • № 31 Академика Королева — ЧМК;
  • № 33 Поселок Фатеевка — ПКиО имени Гагарина;
  • № 34 Автобусный парк — Мехколонна;
  • № 41 Аэропорт — поворот ЧМК;
  • № 42 Автопарк — Соколиная гора;
  • № 43 ЧМК — Стройкомбинат;
  • № 44 Соколиная гора — ЧМК;
  • № 45 Автобусный парк — Аэропорт;
  • № 47 Мехколонна — ЧМК;
  • № 48 Поселок Керамзавода — Теплотехнический институт;
  • № 51 Братьев Кашириных — пос. Сосновка;
  • № 52 Областная больница — пос. Исаково;
  • № 61 Чистопольская — пос. Сухомесово;
  • № 64 Автобусный парк — Ж/д вокзал;
  • № 71 ЧМК — Петра Столыпина;
  • № 80 11-й микрорайон — ПКиО имени Гагарина;
  • № 81 Чистопольская — ПКиО имени Гагарина;
  • № 483 Поселок Старокамышинск — ПКиО имени Гагарина;

а также в машрутках

  • № 13 Ж/д вокзал — пос. Локомотивный;
  • № 22 ЧКПЗ — Александра Шмакова;
  • № 32 Солнечный берег — Мамина;
  • № 35 ЧМК — Новосинеглазово;
  • № 36 Мамина — Федоровка (не во всех);
  • № 40 Поселок АМЗ — Университетская Набережная;
  • № 53 Кардиоцентр — Новосинеглазово;
  • № 66 ЧКПЗ — станция Шершни.

Транспортными и банковскими картами можно оплатить проезд в пригородных маршрутах Челябинска

  • № 95 Чичерина — Преображенское кладбище;
  • № 123 Автовокзал Копейск — ПКиО имени Гагарина;
  • № 132 пос. Красное Поле — ЧМК;
  • № 136к Белый Хутор — Ж/д вокзал;
  • № 141 Новосинеглазово — Вознесенка;
  • № 158к Белый Хутор — Чичерина;
  • № 203 Автостанция «Южные ворота» — Областной инфекционный центр;
  • № 212 Братьев Кашириных — Ключи;
  • № 214 Братьев Кашириных — Прудный.

Оплатить проезд банковской картой жители Копейска могут на маршрутах

  • № 2 Автовокзал — Старокамышинск;
  • № 2к Автовокзал — Мира;
  • № 3 Автовокзал — Северный Рудник;
  • № 4 Автовокзал — ДК им. Петрякова;
  • № 5 Автовокзал — станция Потанино;
  • № 6 Автовокзал — Автовокзал (кольцевой);
  • № 7 Автовокзал — Вахрушево;
  • № 8 Автовокзал — Автовокзал (кольцевой);
  • № 10 Автовокзал — Автовокзал (кольцевой);
  • № 16 Автовокзал — Мира;
  • № 18 Автовокзал — Горняк;
  • № 18к Горняк — Автовокзал — Горняк;
  • № 19 Автовокзал — Шахты 44;
  • № 19А Автовокзал — Шахты 44;
  • № 26 Автовокзал — Октябрьский;
  • № 30 Автовокзал — Калачево;
  • № 30А Автовокзал — Калачево;
  • № 30Б Автовокзал — Калачево;
  • № 41 Автовокзал — ДК им. Петрякова.

В Сосновском районе оплатить проезд банковской картой можно на маршрутах № 131 Светлый (Рощино) — Учхоз (Долгодеревенское) и № 208 Полетаево 1 (станция) — ЦРБ (Долгодеревенское).

С 1 апреля в Челябинске стартует масштабный ремонт трамвайных путей. На участках по Свердловскому проспекту от улицы Блюхера до улицы Труда, а также по улице Труда от Свердловского проспекта до улицы Красной будет закрыто движение трамваев до «Областной больницы». Пути объезда смотрите в нашем материале.