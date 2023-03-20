Жители Челябинска и Копейска могут оплатить проезд картой не только в автобусах, троллейбусах и трамваях, но и в маршрутках. При этом, как сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», на некоторых маршрутах можно заплатить за проезд банковской, транспортной и социальной картами, а на других — только банковской картой. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».
Банковские, транспортные и социальные карты принимают на следующих регулируемых маршрутах Челябинска:
в трамваях
- № 3 Завод имени Колющенко — ЧМК;
- № 5 Завод имени Колющенко — ЧЭМК;
- № 6 ЧТЗ — Областная больница;
- № 7 Завод имени Колющенко — ЧГРЭС;
- № 10 Першино — Коксохим;
- № 12 Харлова — Чистопольская;
- № 14 Чичерина — ЦХП;
- № 15 Чичерина — ЧТЗ;
- № 16 Чичерина — Завод имени Колющенко;
- № 17 Чичерина — Областная больница;
- № 18 ЧМК — Чистопольская;
- № 19 Чичерина — Коксохим;
- № 20 ЧМК — Областная больница;
- № 22 Чичерина — Чистопольская;
в троллейбусах
- № 5 Ж/д вокзал — АМЗ;
- № 6 Поселок Первоозерный — ЧТЗ;
- № 7 ЧМК — АМЗ;
- № 10 Солнечный берег — ПКиО имени Гагарина;
- № 12 АМЗ — Молдавская;
- № 14 ЧМК — ПКиО имени Гагарина;
- № 16 АМЗ — ЖБИ;
- № 17 Ж/д вокзал — Молдавская;
- № 19 ПКиО им. Гагарина — поселок Первоозерный;
- № 25 ЧКПЗ — Политехникум;
в автобусах
- № 1 Ж/д вокзал — Аэропорт;
- № 2 Мехколонна — Петра Столыпина;
- № 4 Мамина — ПКиО имени Гагарина;
- № 7 Технический колледж — ОПМС 42;
- № 8 Мамина — Академика Королева;
- № 9 Мамина — Петра Столыпина;
- № 13к Ж/д вокзал — Областная больница;
- № 14 Новосинеглазово — Ж/д вокзал;
- № 15 ЧМК — ПКиО имени Гагарина;
- № 18 Автобусный парк — ТРК Алмаз;
- № 23 47-й микрорайон — ТК Кольцо;
- № 27 Поселок Фатеевка — Природный вокзал;
- № 28 ТРК Алмаз — Весенняя (поселок АМЗ);
- № 31 Академика Королева — ЧМК;
- № 33 Поселок Фатеевка — ПКиО имени Гагарина;
- № 34 Автобусный парк — Мехколонна;
- № 41 Аэропорт — поворот ЧМК;
- № 42 Автопарк — Соколиная гора;
- № 43 ЧМК — Стройкомбинат;
- № 44 Соколиная гора — ЧМК;
- № 45 Автобусный парк — Аэропорт;
- № 47 Мехколонна — ЧМК;
- № 48 Поселок Керамзавода — Теплотехнический институт;
- № 51 Братьев Кашириных — пос. Сосновка;
- № 52 Областная больница — пос. Исаково;
- № 61 Чистопольская — пос. Сухомесово;
- № 64 Автобусный парк — Ж/д вокзал;
- № 71 ЧМК — Петра Столыпина;
- № 80 11-й микрорайон — ПКиО имени Гагарина;
- № 81 Чистопольская — ПКиО имени Гагарина;
- № 483 Поселок Старокамышинск — ПКиО имени Гагарина;
а также в машрутках
- № 13 Ж/д вокзал — пос. Локомотивный;
- № 22 ЧКПЗ — Александра Шмакова;
- № 32 Солнечный берег — Мамина;
- № 35 ЧМК — Новосинеглазово;
- № 36 Мамина — Федоровка (не во всех);
- № 40 Поселок АМЗ — Университетская Набережная;
- № 53 Кардиоцентр — Новосинеглазово;
- № 66 ЧКПЗ — станция Шершни.
Транспортными и банковскими картами можно оплатить проезд в пригородных маршрутах Челябинска
- № 95 Чичерина — Преображенское кладбище;
- № 123 Автовокзал Копейск — ПКиО имени Гагарина;
- № 132 пос. Красное Поле — ЧМК;
- № 136к Белый Хутор — Ж/д вокзал;
- № 141 Новосинеглазово — Вознесенка;
- № 158к Белый Хутор — Чичерина;
- № 203 Автостанция «Южные ворота» — Областной инфекционный центр;
- № 212 Братьев Кашириных — Ключи;
- № 214 Братьев Кашириных — Прудный.
Оплатить проезд банковской картой жители Копейска могут на маршрутах
- № 2 Автовокзал — Старокамышинск;
- № 2к Автовокзал — Мира;
- № 3 Автовокзал — Северный Рудник;
- № 4 Автовокзал — ДК им. Петрякова;
- № 5 Автовокзал — станция Потанино;
- № 6 Автовокзал — Автовокзал (кольцевой);
- № 7 Автовокзал — Вахрушево;
- № 8 Автовокзал — Автовокзал (кольцевой);
- № 10 Автовокзал — Автовокзал (кольцевой);
- № 16 Автовокзал — Мира;
- № 18 Автовокзал — Горняк;
- № 18к Горняк — Автовокзал — Горняк;
- № 19 Автовокзал — Шахты 44;
- № 19А Автовокзал — Шахты 44;
- № 26 Автовокзал — Октябрьский;
- № 30 Автовокзал — Калачево;
- № 30А Автовокзал — Калачево;
- № 30Б Автовокзал — Калачево;
- № 41 Автовокзал — ДК им. Петрякова.
В Сосновском районе оплатить проезд банковской картой можно на маршрутах № 131 Светлый (Рощино) — Учхоз (Долгодеревенское) и № 208 Полетаево 1 (станция) — ЦРБ (Долгодеревенское).
С 1 апреля в Челябинске стартует масштабный ремонт трамвайных путей. На участках по Свердловскому проспекту от улицы Блюхера до улицы Труда, а также по улице Труда от Свердловского проспекта до улицы Красной будет закрыто движение трамваев до «Областной больницы». Пути объезда смотрите в нашем материале.