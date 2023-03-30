УФАС остановило торги на создание интеллектуальной транспортной системы для Челябинска

Две компании подали жалобы на организатора аукциона

Челябинское УФАС остановило аукцион на создание в Челябинске и Магнитогорске интеллектуальной транспортной системы. Ее внедрение планирует Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований. Система должна будет в режиме реального времени собирать данные о транспортных потоках, погодных условиях и регулировать работу светофоров. Информация о блокировке торгов опубликована на портале госзакупок. Жалобы в антимонопольную службу региона направили компании «Эр-Телеком Холдинг» (Пермь, управляет провайдером «Дом.ру») и «Швабе-Москва» (управляется Ростехом).

Организации в своих жалобах указывают, что заказчик установил запрет на допуск иностранных товаров только по некоторым позициям из списка периферийного оборудования, а не по всем. Кроме того, информацию в техзадании считают неполной. Например, в документации нет схем расстановки детекторов транспорта и дорожных контроллеров на светофорах. Это мешает потенциальному подрядчику рассчитать сроки выполнения и себестоимость работ для участия в аукционе. Компании уверены, что есть участники аукциона, которые имеют полную информацию.

Торги объявляли 20 марта, а заявления в антимонопольную службу поступили 29 марта. Обе жалобы комиссия УФАС рассмотрит 3 апреля. Начальная цена контракта составляет 207,8 млн рублей.