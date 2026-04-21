Как жителям Челябинской области отметить Радоницу по всем правилам

Некоторые традиции имеют языческие корни

В череде церковных и народных праздников особое место занимает день, посвященный памяти ушедших близких, — Радоница. Название говорит само за себя: для верующих это день не скорби, а радости. В чем суть праздника, каковы его традиции и что запрещено в этот день — в материале ИА «Первое областное».

Когда отмечают Радоницу

Дата праздника зависит от даты Пасхи: Радоница всегда отмечается на девятый день после Светлого Христова воскресения. А раз Пасху празднуют в разные дни, то и день поминовения усопших приходится на разные даты. В этом году он выпадает на 21 апреля.

Суть праздника

Радоница — первый день с Великого четверга, когда в храмах возобновляются заупокойные молитвы, и первый день с Вербного воскресенья, когда можно посещать кладбища. И он тесно связан с Пасхой. В этот день верующие разделяют радость воскресения Христа со своими умершими родственниками. Они знают, что те умерли для земной жизни, но живы для вечной. И верят, что в будущем они встретятся со своими родными в Небесном царстве.

Как видно, на Радоницу нет места печали и даже название праздника происходит от слова «радость» — радость от того, что Христос победил смерть.

Традиции праздника

На Радоницу принято отправляться на кладбища, чтобы помолиться об умерших, привести их могилы в порядок. При этом не следует оставлять на могилах еду или устраивать застолья — это не церковная, а языческая традиция, подчеркнули в Челябинской епархии.

«Куличи, яйца, конфеты лучше раздать людям, угостить нуждающихся. Можно собраться дома за общим столом, вспомнить добрым словом ушедших, прочитать за них молитву перед трапезой»,— рассказали журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе епархии.

Но самое главное в этот день для усопших — это молитвенное поминовение в церкви.

«Праздник Радоницы уместнее всего встретить на службе в храме, где проходят литургия и панихида»,— добавили в епархии.

Кстати, богослужение на Радоницу отличается от других заупокойных служб: вместо скорбных молитв звучат торжественные пасхальные гимны. А священнослужители облачены в белые одежды, символизирующие радость и обновление.

Запреты праздника

На Радоницу не следует устраивать шумные застолья и вечеринки. Чрезмерные переживания и оплакивание умерших в этот день неуместны. Ссор, сплетен, зависти также важно избегать.

Кстати, на Радоницу можно жениться и выходить замуж, но если только речь идет о государственной регистрации в ЗАГСе. В этот день церковь не проводит таинство венчания. Но не потому, что это день поминовения, а потому, что по вторникам венчание не предусмотрено: это сделано для того, чтобы первый день совместной жизни молодоженов на начинался с поста в среду.

В Челябинской области подготовка к Радонице началась за неделю до праздника: во всех муниципалитетах погосты обработали от клещей.

По традиции в Челябинске запустят дополнительные автобусы к кладбищам. А въезд автомобилей на территорию погостов в городе в праздничный день запрещен. Исключение в ГАИ сделали только для спецтранспорта.