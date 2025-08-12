Как заготовить баклажаны на зиму

Два рецепта консервации для любителей пасленовых

Баклажаны имеют фиолетовый цвет из-за наличия в них натурального антиоксиданта — антоциана, это вещество помогает бороться со свободными радикалами, замедляет процессы старения и снижает риск развития онкологических заболеваний.

«Баклажаны оздоравливают пищеварительную систему, нормализуя работу кишечника, а еще позволяют контролировать уровень холестерина и сахара в крови и обладают низкой калорийностью», — говорят нутрициологи.

Баклажаны содержат витамины B1, B6, C, K, а также микроэлементы — калий, магний, фосфор, железо. Они необходимы для поддержания обменных процессов, работы нервной системы и сердца. И, конечно, баклажаны — это не только полезно, но еще и очень вкусно, потому их хочется заготовить даже на зиму. Как можно консервировать баклажаны?

Рецепт 1. Маринованные баклажаны с чесноком и пряностями

Ингредиенты: баклажаны — 1 кг, вода — 1 л, уксус 9% — 100 мл, соль — 2 ст. ложки, сахар — 2 ст. ложки, чеснок — 4—5 зубчиков, лавровый лист — 2—3 шт., черный перец горошком — по вкусу, душистый перец — по желанию, укроп или кинза — для аромата, если хочется.

Приготовление: баклажаны хорошо промойте, нарежьте кружками или брусками. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, уксус и специи. В стерилизованные банки положите чеснок, зелень и специи. Выложите баклажаны и залейте горячим маринадом. Закройте крышками и пастеризуйте банки в кипящей воде около 10—15 минут. Остудите и храните в прохладном месте. Перед употреблением баклажаны рекомендуется настоять минимум 2 недели.





Рецепт 2. Жареные баклажаны с томатным соусом

Ингредиенты: баклажаны — 1 кг, помидоры — 1 кг, лук — 2 шт., чеснок — 3—4 зубчика, масло растительное — для жарки, соль, перец — по вкусу, лавровый лист — 2 шт., сахар — 1 ч. ложка.

Приготовление: нарежьте баклажаны кружками, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь. После промойте их. Обжарьте баклажаны на растительном масле до золотистого цвета. В это время подготовьте томатный соус: обдайте помидоры кипятком, снимите шкурку и измельчите. Обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте помидоры, посолите, поперчите и тушите 10—15 минут. В стерилизованные банки выложите жареные баклажаны и залейте горячим томатным соусом. Добавьте лавровый лист. Закройте крышками и пастеризуйте в кипящей воде около 20 минут. Остудите и храните в прохладном месте.

