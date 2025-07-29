Как заготовить кабачки на зиму

Если выросло много овощей, их можно консервировать

Собрали хороший урожай кабачков? Необязательно объедаться ими и готовить что-то из овощей каждый день. Кабачки вполне годятся для солений, которые приятно будет открыть зимой. Что можно сделать?

Кабачки в томатном соусе. Вам понадобится: 2 кг кабачков, 200 г томатной пасты, 3 зубчика чеснока, 2 луковицы, пучок укропа, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, по вкусу — черный перец, 2 ст. л. растительного масла.

Приготовление. Кабачки нужно нарезать кружками и обжарить с двух сторон до золотистой корочки. Лук и чеснок порезать мелко, обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить томатную пасту, сахар, соль, перец и немного воды. Проварить соус 5—10 минут. В стерилизованные банки уложить слоями обжаренные кабачки, залить томатным соусом. Закатать банки и оставить остывать под одеялом. Хранить консервацию следует в темном и прохладном месте.

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