Как вести себя в Радоницу на кладбище

Что можно и чего нельзя делать в праздничный день

Во вторник, 29 апреля, православные христиане отметят Радоницу — особый день поминовения усопших. Праздник имеет много как церковных, так и народных традиций, но некоторые из них не совпадают. Чего церковь не советует делать в этот родительский день, а что, наоборот, разрешено — читайте в материале ИА «Первое областное».

Когда отмечается Радоница

Радоница отмечается на 10-й день после Пасхи. Это всегда вторник, но число каждый год разное, поскольку и дата Пасхи не закреплена. В этом году праздник приходится на 29 апреля.

История и традиции Радоницы

Поминать усопших в отдельно отведенный для этого день наши предки начали еще до принятия христианства. Тогда праздник назывался Радуница — в честь богов —покровителей умерших. Наши предки верили, что после смерти их родственники становятся духами, которые могут как вредить, так и помогать. Чтобы духи не делали зла, люди старались задобрить их: на Радуницу они отправлялись на кладбища, где пели песни, водили хороводы и поминали усопших вином, пирогами и кутьей — обрядовой кашей с добавлением меда. Часть яств они оставляли на могилах, веря, что еда и вино принесут радость тому, кто находится в загробном мире. А еще наши предки приносили крашеные яйца и закапывали их в землю рядом с могилами, как бы «христуясь» с умершим.

С принятием христианства Радуницу переименовали в Радоницу — от слова «радость». А неофициальным названием праздника стало «Пасха для усопших». В этот день принято радоваться, отмечать торжество жизни над смертью и обретение умершими возможности попасть в рай.

В храмах в этот день служат полную панихиду. Традиционно верующие приходят к началу службы и передают священнику записку с именем умершего. После церковь приветствует посещение кладбища. Там у могилы умершего нужно зажечь свечу и усиленно помолиться о его упокоении. Для этого также можно пригласить священника. Затем нужно убрать могилу и молча вспомнить покойного.

Церковь не приветствует трапезы у могил и тем более оставление на них какой-то пищи или алкоголя. Эта традиция — пережиток язычества.

Что еще разрешено и запрещено на Радоницу

Жениться на Радоницу можно, но венчаться нельзя. И связано это не с праздником: по вторникам, четвергам и субботам церковь не венчает.

Крещение разрешено. Это таинство проводят в любые дни.

Работать в этот день тоже можно. Но главное — помнить основное назначение праздника и по возможности посетить храм.

Несмотря на то, что в праздник принято радоваться, церковь не приветствует слишком шумные застолья и посиделки. Всего должно быть в меру. Как обычно, запрещено ругаться, сквернословить, обижать кого-то и обижаться самому.

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