На кладбища в выходные и Радоницу челябинские автобусы будут ходить чаще

Периодичность движения изменится 26, 27 и 29 апреля

В Челябинске усилят транспортное сообщение с городскими кладбищами в выходные дни (26 и 27 апреля) и на Радоницу (29 апреля). Это сделано для удобства горожан, посещающих могилы близких. Служба организации движения опубликовала специальное расписание работы общественного транспорта.

26 и 27 апреля:

• Градское кладбище: автобус № 94 (Чичерина — Градское кладбище) будет курсировать с 10:00 до 18:00 с интервалом в 15 минут.

• Преображенское кладбище: автобус № 195 (Чичерина — Преображенское кладбище) будет ходить с 9:30 до 18:30 с интервалом в 60 минут.

29 апреля (Радоница):

• Градское кладбище: автобус № 94 (Чичерина — Градское кладбище) будет работать с 9:00 до 19:00 с интервалом 6—12 минут.

• Преображенское кладбище: автобус № 195 (Чичерина — Преображенское кладбище) будет курсировать с 9:00 до 19:00 с интервалом 15—30 минут.

Для удобства жителей дополнительно будет запущен один большой автобус на маршруте № 44 (ЧМК — Соколиная Гора) с 10:00 до 16:00 29 апреля.

Напомним, 29 апреля 2025 года с 7:00 до 20:00 Госавтоинспекция Челябинска вводит временный запрет на остановку и стоянку транспортных средств на территории и прилегающих улицах восьми городских кладбищ: Фатеевского, Митрофановского, Сухомесовского, Шершневского, Градского, Успенского, Сосновского и Махмутовского. Нарушение запрета повлечет штраф в размере 1500 рублей.