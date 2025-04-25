Как безнаказанно уйти с работы в родительский день

В Трудовом кодексе не предусмотрен отдельный выходной на этот случай

На девятый день после Пасхи в России отмечают родительский день. Радоница приходится на вторник (в этом году 29 апреля), поэтому многие люди стараются отпроситься с работы, чтобы прибраться на могилах близких. Как безнаказанно уйти со службы, Первому областному информагентству рассказала челябинский адвокат, кандидат юридических наук, доцент ЮУрГУ Полина Портянова.

«Если взять производственный календарь, мы не увидим в нем такого праздника, как родительский день. Однако работодатель может пойти навстречу сотрудникам и отпустить их на кладбище, как отпускает на прием в поликлинику или на утренник в детский сад», — говорит Полина Портянова.

Если вы не уверены, что начальник пойдет вам навстречу, попробуйте действовать в рамках Трудового кодекса — взять один день в счет отпуска не по графику или один день без содержания.

Только и в этом случае, уточняет Полина Портянова, итог зависит от доброй воли начальника: если работодатель не согласует вам перенос отпуска или внеплановый выходной, то в родительский день придется идти на работу.