Как сварить малиновый джем

Он идеально дополнит многие десерты

Малиновый джем хорош для утренних тостов, блинчиков, оладий или сырников, выпечки, начинки для торта, его можно добавлять к творогу или мороженому либо просто подавать к чаю. Накануне Дня малинового варенья, который отмечают 16 августа, делимся с вами рецептом джема из этих вкусных ягод.

Джем из малины

Ингредиенты: малина — 1 кг, сахар — 1 кг, лимонный сок — 2—3 столовые ложки (для лучшей сохранности заготовки и яркости вкуса).

Приготовление: аккуратно разомните ягоды в кастрюле и засыпьте их сахаром, оставьте на 2—3 часа, чтобы получилось больше сока, а после перемешайте. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Уменьшите огонь и варите 10 минут, снимая пену. Затем уберите с плиты и полностью остудите. Проварите джем еще раз 10 минут. В конце добавьте лимонный сок и хорошо перемешайте.





Чтобы определить, готов ли джем, капните немного на холодную тарелку — если при застывании джем не растекается, он готов.

Для длительного хранения джем обычно закатывают в стерилизованные банки. Перед заполнением тщательно вымойте и простерилизуйте банки и крышки любым удобным способом — горячая вода, пар или духовка. Горячий джем раскладывайте по банкам, оставляя около 1—2 сантиметров свободного пространства у горлышка. Быстро закрутите банки стерилизованными крышками. Укутайте банки в одеяло или полотенце до полного остывания. После того, как банки дойдут до комнатной температуры, храните их в прохладном темном месте.

