Малина не способна заменить антибиотики

Но ягоды годятся в качестве дополнения к терапии

При заболевании нередко возникает желание поправить здоровье малиновым вареньем, однако, несмотря на все достоинства, ягоды не готовы дать отпор серьезным инфекциям.

«Научно доказано, что антимикробные пептиды малины имеют схожий эффект с препаратами класса антибиотиков, но в тяжелых случаях заменить лекарства ягодами нереально», — сообщают медики.

К тому же термическая обработка существенно снижает концентрацию полезных веществ в малиновом варенье, да и малина без варки, но щедро засыпанная сахаром, не будет полезной для организма. Малину можно использовать лишь в качестве вспомогательного средства к основному лечению.