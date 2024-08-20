При заболевании нередко возникает желание поправить здоровье малиновым вареньем, однако, несмотря на все достоинства, ягоды не готовы дать отпор серьезным инфекциям.
«Научно доказано, что антимикробные пептиды малины имеют схожий эффект с препаратами класса антибиотиков, но в тяжелых случаях заменить лекарства ягодами нереально», — сообщают медики.
К тому же термическая обработка существенно снижает концентрацию полезных веществ в малиновом варенье, да и малина без варки, но щедро засыпанная сахаром, не будет полезной для организма. Малину можно использовать лишь в качестве вспомогательного средства к основному лечению.