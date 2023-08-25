Пять законных способов не ходить на работу 1 сентября

Как попасть на школьную линейку к ребенку, рассказала юрист Федерации профсоюзов Челябинской области

Первое сентября в 2023 году выпадает на пятницу. Несмотря на это, родители многих детей хотели бы попасть на праздничную линейку. Можно ли оставить работу законным образом, рассказала юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

Трудовой кодекс, по словам юриста, не предусматривает законный прогул 1 сентября. Родителям придется искать другой способ уйти с работы. Ольга Меньшикова приводит несколько вариантов.

Для начала нужно внимательно изучить коллективный договор, принятый на предприятии. Возможно, в нем уже содержится пункт о предоставлении работникам свободного времени для посещения школьной линейки.

«Еще родители могут взять отпуск. Без проблем отпуск оформят тем, у кого он запланирован по графику отпусков, а также особые категории работников: ветераны боевых действий, многодетные родители (трое и более детей в возрасте до 14 лет), одинокие родители, почетные доноры. Кроме того, в удобное для себя время работник может воспользоваться оплачиваемым отпуском, если такой отпуск ему не был предоставлен за предыдущие периоды», — замечает юрист.

Также родители могут попросить отпуск без сохранения зарплаты, правда, он предоставляется только с согласия работодателя. При этом работодатель не может отказать некоторым категориям работников: ветеранам боевых действий, пенсионерам, инвалидам, единственному родителю с ребенком до 14 лет, родителям с двумя детьми до 14 лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет.

Еще один способ выкроить день — воспользоваться «донорским» днем в соответствии со статьей 186 ТК РФ. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. По договоренности с работодателем этот день отдыха может быть перенесен на любой другой.

Наконец, чтобы попасть на линейку, можно воспользоваться отгулом.

Между тем первый звонок в школе Вишневой Горки прозвенит 4 сентября — учебный год в этот день начнется у первоклассников.



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