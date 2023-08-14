На Южном Урале стартует прием заявлений на выплату к учебному году

Рассказываем, кому положены деньги и как их получить

В 2023 году пособие на сборы в школу будут выплачивать не всем, а адресно. В Челябинской области деньги выделят малоимущим многодетным семьям и малоимущим семьям с детьми-инвалидами, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

КАК ОЦЕНИТЬ ДОХОД СЕМЬИ

Чтобы узнать, считается ли ваша семья малоимущей, разделите общий доход на количество человек. Если вышло менее 13 тысяч 730 рублей на человека, можете смело подавать на пособие.

Кстати, с работы можно принести справку в обычной форме. Тогда доход семьи посчитают в таком размере, который остается после уплаты налога. Если взять справку 2НДФЛ, то общая сумма выплат получится больше реальной.

В КАКОМ РАЗМЕРЕ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ

«В этом году размер пособия составляет 1,5 тысячи рублей на человека. Получить эти деньги смогут не только школьники, но еще и студенты», — отмечают в пресс-службе.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА



Так, в многодетной семье выплата полагается школьникам и студентам среднего или высшего профессионального учебного заведения, если они обучаются на очной форме и им еще не исполнилось 23 года.

А в семье, где растет инвалид, деньги выделят на каждого ребенка-инвалида, который учится в школе или является студентом среднего или высшего профессионального учебного заведения, обучается по очной форме обучения и не достиг возраста 18 лет.

КУДА НЕСТИ ЗАЯВЛЕНИЕ

Документы на выплату можно принести в управление социальной защиты по месту жительства с 15 августа по 20 октября 2023 года включительно.

К заявлению нужно приложить пакет документов, которые подтверждают ваше право на выплату. Полный перечень можно узнать на сайте Минсоца.

Если семья уже состоит на учете в органах соцзащиты и получает ежемесячную денежную выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, собирать пакет документов не нужно. Достаточно принести заявление и справку с места учебы ребенка.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

Родители могут выбрать один из двух способов получения денег — по почте или на банковский счет.

В Минсоце области говорят, что решение по вашему заявлению должны принять в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов. Если решение принято в вашу пользу, перечислить деньги могут еще в течение 20 дней.

Ожидается, что в 2023 году пособие к школе получат около 37 тысяч детей из Челябинской области.

Задать оставшиеся вопросы можно по телефону: 8 (351) 232-41-43.

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