Под Челябинском объявили прием документов в новую школу

Образовательный центр № 1 набирает детей из микрорайонов Вишневая Горка, Залесье и Конфетти

Образовательный центр № 1, который строители вот-вот сдадут в поселке Западном Сосновского района, объявил набор школьников всех возрастов. Объявление о начале набора выложено на сайте учебного заведения.

Новая школа будет комплектоваться с нуля, потому набор открыт и в начальные классы, и в средние, а также в старшие.

«По решению администрации Сосновского района мы принимаем детей, проживающих и зарегистрированных в микрорайонах Вишневая Горка, Залесье и Конфетти», — говорится на сайте школы.

Если места останутся, образовательный центр обещает принимать детей с регистрацией и в других поселках. Кроме того, для жильцов строящихся домов, которые еще не сданы, но уже закреплены за школой, будет объявлен дополнительный набор документов после 20 августа 2023 года.

В администрации ОЦ № 1 отмечают, что прием документов ведется очно по адресу: поселок Западный, микрорайон Вишневая Горка, ул. Вишневая Аллея, 7.

Новая школа рассчитана на 1100 мест. Предполагается, что учебный процесс может начаться уже 1 сентября.