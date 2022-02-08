В Челябинской области обновили график работы амбулаторных центров по приему пациентов с подозрением на коронавирус. Новое расписание приема южноуральцев во вторник, 8 февраля, сообщили в региональном Минздраве.
В Челябинске пациентов с подозрением на ковид принимают 13 амбулаторных центров. Обратиться за помощью в них можно ежедневно.
ГКБ № 9 на улице 5-й Электровозной, 5 принимает жителей региона с признаками болезни круглосуточно. В ГКБ № 6 (на улице 50 лет ВЛКСМ, 29) обратиться за помощью и сдать анализ на коронавирус можно с 09:00 до полуночи.
Новый центр в Челябинске открыли на базе женской консультации ГКБ № 1 (улица Днепропетровская, 11). Прием ведется ежедневно с 08:00 до 18:00.
Где еще принимают пациентов с подозрением на ковид