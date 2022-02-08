В Челябинской области изменился график работы ковидных поликлиник

Новое расписание приема пациентов с подозрением на коронавирус опубликовал Минздрав



В Челябинской области обновили график работы амбулаторных центров по приему пациентов с подозрением на коронавирус. Новое расписание приема южноуральцев во вторник, 8 февраля, сообщили в региональном Минздраве.



В Челябинске пациентов с подозрением на ковид принимают 13 амбулаторных центров. Обратиться за помощью в них можно ежедневно.



ГКБ № 9 на улице 5-й Электровозной, 5 принимает жителей региона с признаками болезни круглосуточно. В ГКБ № 6 (на улице 50 лет ВЛКСМ, 29) обратиться за помощью и сдать анализ на коронавирус можно с 09:00 до полуночи.



Новый центр в Челябинске открыли на базе женской консультации ГКБ № 1 (улица Днепропетровская, 11). Прием ведется ежедневно с 08:00 до 18:00.



Где еще принимают пациентов с подозрением на ковид



Челябинск



ГКБ № 1 (ул. Воровского, 9а): ежедневно — 9:00—18:00;



ГКБ № 2 (пр. Ленина, 82, вход со двора): будни — 08:30—18:00, выходные — 09:00—15:00;



ГКП № 5 (пр. Комсомольский, 36а, каб. 102 и 103): ежедневно — 08:00—18:00;



ГКБ № 11(ул. Дзержинского, 15): ежедневно — 08:00—18:00;



ОКБ № 2 (ул. Гагарина, 18, корпус 2): ежедневно, круглосуточно;



ОКБ № 3 (пр. Победы, 287а, пр. Победы, 376в): ежедневно — 08:00—18:00;



ГКБ № 5 (ул. 3-го Интернационала, 69): ежедневно — 08:00—18:00;



ГКБ № 8 (ул. Горького, 18, 7-й подъезд): будни — 09:00—16:00;



ГКП № 8 (ул. Трашутина, 20): ежедневно — 09:00—16:00;



ГКБ № 8 (дневной стационар, пер. Артиллерийский, 2а): понедельник — суббота — 08:00—16:00 (для жителей северо-востока).



Миасс



ГБ № 2 (ул. Ильменская, 81, ул. Ильмен-Тау, 3): ежедневно — 08:00—16:00.



Златоуст



Городская больница (ул. Бушуева, 16): ежедневно — 09:00—18:00.



Троицк



Областная больница (ул. Майская, 1): ежедневно — 08:00—16:00.



Магнитогорск



ГБ № 1 им. Г.И. Дробышева (ул. Советская, 219): будние дни — 09:00—18:00, суббота — 09:00—16:00, воскресенье — 09:00 — 15:00;



ГБ № 2 (ул. Уральская, 48): будние дни — 09:00—18:00, суббота — 09:00—16:00, воскресенье — 09:00—15:00.

