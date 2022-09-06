Выбираем мебель для интерьера загородного дома

Урожай собран, можно подумать и о домашнем уюте

Загородный дом или дача — место, которое пользуется популярностью круглый год. Кто-то приезжает туда каждые выходные или проводит отпуск, а кто-то живет за городом постоянно. Для того чтобы на дачу хотелось возвращаться снова и снова, а жить там было комфортно, необходимо красиво обустроить свои участок и дом. Журналист ИА «Первое областное» совместно с экспертами «Авито» разобралась, какие существуют загородные интерьеры и какую мебель можно приобрести для каждого стиля во время осенних распродаж.

Для того чтобы обустроить дачный участок, потребуется закупить домашнюю и садовую мебель. Последняя должна отвечать определенным требованиям: например, быть устойчивой к осадкам, низким температурам, солнечным лучам и механическому воздействию. Остановимся на каждой из категорий мебели отдельно.

Мебель для дома

Перед тем как начать приобретать мебель, необходимо определиться со стилем. Среди россиян наиболее распространен «деревенский» стиль, где предметы мебели подчеркивают простоту сельской жизни. Для того чтобы обставить дом в таком стиле, можно приобрести столы, лавки, сундуки из нарочито грубой древесины. Хорошо в такой интерьер впишется и плетеная мебель — она добавит контраста с тяжелыми деревянными предметами.





Автор фото: Art-loft, «Авито»



Для более романтичных натур подойдет стиль прованс, который отличается светлыми интерьерами, множеством состаренных или винтажных предметов и натуральных материалов. Например, для хранения вещей отлично подойдет комод или винтажный шкаф. На кухне будет уместен буфет с остекленными дверцами, а в спальне — деревянная или кованая кровать. При этом лучше выбирать текстиль с цветочным принтом.

Например, на «Авито» можно приобрести отличные ретробуфеты в стиле прованс ручной работы. Обойдутся они недешево — около 45 тысяч рублей, но точно будут радовать их обладателей.



Популярен среди дачников стиль американский кантри. Для него хорошо подходят массивные деревянные столы, стулья, комоды или сундуки, буфеты, кровати и кресла с кожаной или фактурной обивкой. Некоторые челябинские столяры, предлагающие свои услуги на «Авито», готовы изготовить мебель, которая идеально впишется в интерьер в стиле кантри.

Для тех, кто любит простой деревенский стиль, отлично подойдет пришедший к нам из Дании стиль хюгге. Он отличается своей практичностью и функциональностью, а также изделиями простых геометрических форм светлых цветов с эффектом состаренности. Обустраивая дом в таком стиле, можно приобрести винтажный или искусственно состаренный буфет для кухни, сундук для хранения вещей вместо шкафа в спальню или гостиную, плетеные кресла в зону отдыха и обязательно очаг — изюминку стиля хюгге. Если же сложить классический камин нет возможности, подойдет электрическая или газовая модель, имитирующая кирпичную кладку.

Обставить загородный дом можно и в стиле шале, для которого характерны деревянная отделка и преобладание натуральных материалов. В такой интерьер отлично впишутся сундуки с коваными элементами, текстиль с ярко выраженной текстурой, шкуры, кожа и массивная мебель из древесины.





Автор фото: Turgoyak Wood, «Авито»

Мебель для сада

Теперь перейдем к садовой мебели. Как мы уже говорили, она должна быть устойчивой к непогоде, солнцу и перепадам температур, а также практичной и долговечной. Существуют комплекты садовой мебели из древесины, металла, пластика или ротанга. Разберемся, какие из них лучше.

Пластиковая мебель

Такая отлично подойдет в том случае, если владелец дачи не проживает там постоянно, а приезжает лишь на сезон. Стоит мебель из пластика недорого, за ней легко ухаживать, однако она неустойчива к ультрафиолету, перепадам температур и механическим воздействиям.

«Обычно пластиковую мебель изготавливают из поливинилхлорида или полипропилена, второй вариант более надежный и экологичный. Дизайнерскую мебель нередко делают из акрила, однако она требует специального ухода для защиты от царапин. Пластиковый набор из столика и двух кресел на „Авито“ можно купить за три тысячи рублей, а комплект из стола, двух кресел и пуфика с имитацией плетения под ротанг обойдется в 51 150 рублей»,— рассказали эксперты.

Деревянная мебель

Мебель из древесины, которая обычно устанавливается стационарно, выдерживает высокую нагрузку и не боится жары и холода. Для того чтобы такая мебель служила долго, лучше всего покрыть ее лаком. Стоит деревянная мебель дороже, чем пластиковая: комплект из стола и двух лавок обойдется в среднем в восемь тысяч рублей. Более интересные варианты будут стоить дороже.

Металлическая мебель

Самые простые бюджетные комплекты изготавливают из металлопроката и обрабатывают порошковой краской. Они нетяжелые, не требуют особого ухода и стоят недорого. Например, комплект стульев с алюминиевым каркасом можно приобрести всего за тысячу рублей.

Другое дело — кованая мебель. Она тяжелая и устанавливается стационарно. Выглядят такие изделия изящно и красиво, но их стоимость заметно выше: набор из небольшого стола и двух кресел обойдется в 30 тысяч рублей.





Автор фото: Светлана, «Авито»

Плетеная мебель

Такую мебель обычно изготавливают из лозы или ротанга. Первый вариант прочный и надежный, но очень требователен к уходу и неустойчив к воздействию окружающей среды. Если покупать такой комплект, то только для дома или закрытой веранды.

Мебель из ротанга легкая и выдерживает вес до 150 килограммов. Однако она недолговечна: со временем изделия начинают рассыхаться, скрипеть и продавливаться.

Лучше всего выбирать комплекты из искусственного ротанга, «стебли» для плетения которых изготавливают из полимеров. Такая мебель будет иметь те же качества, что и пластиковая. Дополнительным плюсом будут элементы из древесно-композитной доски и на металлокаркасе: они позволят мебели прослужить десятилетия. Но и стоимость такой будет довольно высокой. Например, за комплект, в который входят стол, угловой диван и два пуфа, придется отдать почти 130 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали о том, как на дачном участке построить веранду и что следует учесть при возведении пристройки.



Фото, используемые в тексте, предоставлены пресс-службой «Авито».