Как построить веранду на дачном участке

Рассказываем, с чего начать и какие работы придется выполнить

Август — самое время начать строительство веранды на дачном участке: погода еще теплая и солнечная, владельцы своих участков хорошо изучили их за лето, а цены на стройматериалы заметно снизились. Пристроить веранду можно практически к любому домику, даже старому. Как сделать пристройку и какие материалы для этого потребуются, журналист ИА «Первое областное» узнала у экспертов «Авито».

Для начала следует разобраться, что именно хозяин участка хочет построить. Это может быть летняя терраса, которая представляет собой открытую площадку вдоль стены дома. Ее стенами обычно выступают невысокие ограждения или живые растения. Строить такую быстро и несложно.

Если же хочется построить веранду, которая является капитальной пристройкой к дому с фундаментом, то на возведение такой придется потратить больше сил, времени и денег. Зато в такой можно смонтировать любые коммуникации: провести свет, воду и отопление.

Исследование участка и разработка проекта

Перед тем как бежать в магазин за материалами и приступать к строительству, необходимо исследовать участок и разработать проект пристройки. Данные о типе грунта, перепадах высот, уровне залегания грунтовых вод необходимы для того, чтобы рассчитать максимально допустимый вес веранды, подобрать фундамент и определить возможность проведения коммуникаций. Обычно эта информация содержится в проектной документации к дому, но если он был построен давно и необходимые документы утеряны, придется проводить исследование заново.

Затем следует разработать проект веранды. Если это закрытая капитальная пристройка, необходим полноценный проект, разработанный на основе плана дома. На этапе проектирования определяется площадь пристройки, ее вместительность, размещение окон, дверей, а также количество стройматериалов.

Закупка материалов

Если речь идет о закрытой веранде, необходимо будет приобрести материалы для фундамента, пола, стен и кровли, а также дверное полотно и стекло. Если планируется строительство террасы, материалы будут совсем другие.

Например, для легкой открытой веранды фундамент можно сделать насыпной. Для этого потребуются дренажный материал, щебень, песок и деревянный брус, который будет использован в качестве лагов. Для фиксирования лаг следует купить перфорированную ленту и дюбели.

Для закрытой тяжелой веранды лучше всего подойдет ленточный фундамент, который может быть сборным или монолитным. Для сборного потребуются бетонные блоки. Монолитный заливают из бетонного раствора марок М-200 или М-300 и усиливают металлической арматурой класса А400. Также для вязки арматуры потребуется стальная проволока, а для опалубки — доска или фанера.

Принимать решение о покупке материалов для стен также следует после определения типа пристройки.

«Для ограждения террасы подойдет невысокая деревянная конструкция с балясинами. Легкие закрытые пристройки капитальных стен не имеют, однако зачастую их роль играют металлическая сетка, деревянная решетка или поликарбонат», — рассказали эксперты «Авито».

Стены капитальной пристройки обычно делают из того же материала, что и дом, или из дерева. Для постройки деревянной веранды подойдут профилированный брус или оцилиндрованное бревно. Эксперты советуют выбирать брус камерной сушки, поскольку древесина естественной влажности дает сильную усадку, что приведет к деформации конструкций. Для облицовки стен лучше выбирать блок-хаус или вагонку.

Что касается напольного покрытия, то в закрытой веранде его делают из досок, а на террасе — из тротуарной плитки или древесно-композитной доски. Также потребуется сделать лаги из бруса и гидроизоляцию, чтобы защитить их от отсыревания.

Строительство

Определившись с типом веранды и закупив необходимые материалы, приступаем к строительству фундамента. Сначала разберемся, как сделать насыпной фундамент для террасы.

По всей площади стройплощадки необходимо снять грунт на глубину около 30 см и застелить дно котлована дренажным материалом. На дренаж насыпать слой крупнозернистого песка высотой от 10 до 15 см, увлажнить его и хорошо утрамбовать. Затем насыпать мелкофракционный щебень и уплотнить его.

«Далее необходимо сделать опору для лагов, для решения этой задачи подойдет обычная тротуарная плитка. На этом строительство насыпного фундамента закончено. Несмотря на простоту, он имеет недостаток: пол открытой террасы может „поплыть“ уже через два-три сезона, так как лаги расходятся из-за осадков и неравномерной нагрузки», — рассказали эксперты «Авито».

Для того чтобы фундамент не «поплыл», можно сделать столбчатый фундамент. Для начала также следует обустроить песчано-гравийную подушку, а на нее установить столбики из кирпича или бетонных блоков.

При капитальной пристройке делаем ленточный фундамент. Для этого с помощью колышков и веревки делают разметку будущего фундамента, затем по ней роют котлован глубиной около 40 см. На дно также укладываем песчано-гравийную подушку высотой каждого слоя в 10—15 см, на нее укладываем слой гидроизоляции. Затем из доски или фанеры собирают опалубку. После ее готовности следует приступить к установке и вязке арматуры так, чтобы после обвязки получились квадратные ячейки со стороной 30—40 сантиметров. Затем послойно заливается бетон. Высыхает такой фундамент минимум две недели.

После того как фундамент готов, можно перейти к возведению стен. В первую очередь делают нижнюю обвязку из бруса, к ней крепят балки пола. Затем необходимо сделать верхнюю обвязку, которая соединит стойки. На подготовленный каркас с шагом не менее одного метра укладывают потолочные балки. Затем каркас стен заполняют выбранным материалом и при необходимости остекляют. Лучше всего остеклять веранду поликарбонатом.

Затем переходим к полу. На открытых верандах его лучше делать из композитной террасной доски. Также он должен иметь небольшой уклон от дома, чтобы дождевые и талые воды могли стекать. На закрытой веранде делают черновой пол из обрезной доски, на него укладывают лаги, а затем чистовой пол.

На последнем этапе монтируют кровельное покрытие. Кровля должна прочно соединяться со стеной дома, чтобы исключить расхождение конструкций и возникновение протечек. Обычно для таких работ выбирают тот же материал, что и на основном доме.

Когда строительство веранды завершено, можно проводить коммуникации: воду, отопление, электричество. На открытых верандах красиво смотрятся уличные светильники. Затем следует провести косметический ремонт.

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