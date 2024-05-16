Челябинцы стали чаще строить на загородных участках модульные бани

Спрос на работы многократно вырос

Жители Челябинска с приходом тепла активно занимаются своими загородными участками. Многие устанавливают вспомогательные постройки: бани, бассейны, веранды и гаражи. Спрос на их строительство в целом вырос за год на 11%. Увеличилось и количество объявлений от мастеров — на 15%. Об этом ИА «Первое областное» сообщили аналитики сервиса «Авито Услуги».

Больше всего — сразу в 10 раз — увеличился спрос на строительство на придомовой территории модульных бань. Это полностью готовые сооружения. На участки заказчикам их привозят в собранном виде. Для таких бань не нужно фундамента. По словам специалистов, постройка не усядет при длительной эксплуатации. Объявлений от мастеров по установке модульных бань выросло на 343%.

Существенный интерес к строительству гаражей. Такие работы среди челябинцев стали востребованнее на 263%. Спрос на финские сауны вырос на 257%, на строительство веранд — на 144%. Возведением террас (открытых пристроек) челябинцы стали интересоваться на 63% чаще.

По данным «Авито Услуги», одной из самых популярных построек на загородных участках является русская баня. На услуги по строительству приходится 9% от общего спроса на создание дополнительных сооружений. Главная особенность, отличающая русскую баню от других, — влажный пар. Воздух насыщен водяным паром, который, как считается, обладает целебными свойствами. При влажности воздуха 65—70% температура в бане не превышает 50—70 градусов — это почти в два раза ниже, чем температура в финской сауне. Кроме того, в русской бане есть три отдельные зоны: предбанник, комната для мытья и парная.