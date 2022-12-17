Что нельзя ставить на новогодний стол детям

Роспотребнадзор по Челябинской области дал советы хозяйкам

Одна из самых трудных задач в Новый год — составить праздничное меню. Важно, чтобы оно было не только аппетитным и необычным, но еще и отвечало потребностям каждого члена семьи. Как накрыть новогодний стол для ребенка, рассказали в Роспотребнадзоре по Челябинской области.



Эксперты напомнили, что дети более избирательны в еде и готовить для них блюда нужно с учетом возраста и индивидуальных особенностей.

Чтобы не навредить здоровью ребенка, Роспотребнадзор советует воздержаться от некоторых ингредиентов. Например, майонез не подходит для заправки детских салатов. Попробуйте заменить его сметаной или оливковым маслом. А вместо вареной или копченой колбасы используйте отварное филе индейки или курицы. Консервированные, соленые и маринованные овощи лучше заменить свежими.

Не стоит злоупотреблять конфетами и другими магазинными сладостями. Предложите ребенку домашние десерты, выпечку или фрукты. И оградите детей от чрезмерного употребления газированных напитков. Вещества, входящие в их состав, не адаптированы для ребенка и могут вызвать аллергическую реакцию. Лучше заменить газировку домашним морсом, компотом, молоком или ароматным какао.

Также эксперты напоминают, что детей привлекает не столько вкус и запах продуктов, сколько внешний вид пищи. Чем интереснее вы оформите блюдо, тем быстрее еда исчезнет с тарелки. Фигуры зверей и новогодних персонажей, созданные руками любимой мамы, не останутся незамеченными.