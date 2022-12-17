Одна из самых трудных задач в Новый год — составить праздничное меню. Важно, чтобы оно было не только аппетитным и необычным, но еще и отвечало потребностям каждого члена семьи. Как накрыть новогодний стол для ребенка, рассказали в Роспотребнадзоре по Челябинской области.
Чтобы не навредить здоровью ребенка, Роспотребнадзор советует воздержаться от некоторых ингредиентов. Например, майонез не подходит для заправки детских салатов. Попробуйте заменить его сметаной или оливковым маслом. А вместо вареной или копченой колбасы используйте отварное филе индейки или курицы. Консервированные, соленые и маринованные овощи лучше заменить свежими.
Не стоит злоупотреблять конфетами и другими магазинными сладостями. Предложите ребенку домашние десерты, выпечку или фрукты. И оградите детей от чрезмерного употребления газированных напитков. Вещества, входящие в их состав, не адаптированы для ребенка и могут вызвать аллергическую реакцию. Лучше заменить газировку домашним морсом, компотом, молоком или ароматным какао.
Также эксперты напоминают, что детей привлекает не столько вкус и запах продуктов, сколько внешний вид пищи. Чем интереснее вы оформите блюдо, тем быстрее еда исчезнет с тарелки. Фигуры зверей и новогодних персонажей, созданные руками любимой мамы, не останутся незамеченными.
И, наконец, главный совет: праздничный ужин 31 декабря подавайте детям раньше, чем взрослым. Даже в этот чудесный праздник детям стоит придерживаться обычного режима питания и сна.
Кстати, «индекс оливье» в 2022 году вырос на 4% в Челябинской области.
Между тем уже в понедельник, 19 декабря, Минсоц Челябинской области начнет раздавать новогодние подарки детям, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации.
Ранее в Челябинской области стартовала акция «Снеговики-добряки». Любой желающий может лично или от имени своей компании преподнести подарок ребенку, который оказался в трудной жизненной ситуации.
Автор: Алиса Винокурова