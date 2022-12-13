Минсоц Челябинской области начнет раздавать новогодние подарки детям 19 декабря

Сладости и игрушки предназначены семьям в трудной жизненной ситуации

Этой зимой Минсоц Челябинской области раздаст более 200 тысяч бесплатных новогодних подарков для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Выдача сладостей и игрушек начнется 19 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению губернатора Алексея Текслера на Южном Урале проходит акция „Подарим Новый год детям“. В этом году финансирование увеличено почти в два раза. Планируется закупить свыше 200 тысяч подарков»,

— заявила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Бесплатные подарки положены детям от года до 12 лет включительно, если они:

— являются инвалидами;

— находятся в социально опасном положении;

— состоят на учете в органах социальной защиты;

— являются сиротами или остались без попечения родителей;

— воспитываются в замещающих семьях;

а также если семья в 2022 году получала государственную социальную помощь.

На подарки также могут рассчитывать дети от одного года до 14 лет включительно, если они:

— являются участниками губернаторской елки;

— кто-то из родителей ребенка погиб во время специальной военной операции;

— кто-то из родителей мобилизован или заключил контракт для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец».Полный перечень приведен в распоряжении губернатора области.

Более тысячи несъедобных подарков с настольными играми приготовили для ребят с аутизмом, целиакией, фенилкетонурией, сахарным диабетом и муковисцидозом.