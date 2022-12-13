«По поручению губернатора Алексея Текслера на Южном Урале проходит акция „Подарим Новый год детям“. В этом году финансирование увеличено почти в два раза. Планируется закупить свыше 200 тысяч подарков», — заявила министр социальных отношений Ирина Буторина.
Бесплатные подарки положены детям от года до 12 лет включительно, если они:
— являются инвалидами;
— находятся в социально опасном положении;
— состоят на учете в органах социальной защиты;
— являются сиротами или остались без попечения родителей;
— воспитываются в замещающих семьях;
а также если семья в 2022 году получала государственную социальную помощь.
На подарки также могут рассчитывать дети от одного года до 14 лет включительно, если они:
— являются участниками губернаторской елки;
— кто-то из родителей ребенка погиб во время специальной военной операции;
— кто-то из родителей мобилизован или заключил контракт для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец».
Полный перечень приведен в распоряжении губернатора области.
Более тысячи несъедобных подарков с настольными играми приготовили для ребят с аутизмом, целиакией, фенилкетонурией, сахарным диабетом и муковисцидозом.
С 19 декабря управления соцзащиты начнут приглашать родителей за подарками, получить их можно до 16 января 2023 года. Многим детям подарки будут вручены лично — во время губернаторских елок.
Ранее в Челябинской области стартовала акция «Снеговики-добряки». Любой желающий может лично или от имени своей компании преподнести подарок ребенку, который оказался в трудной жизненной ситуации.