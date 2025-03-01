Как изменится жизнь южноуральцев в марте‑2025

Какие нововведения вступают в силу

В первом весеннем месяце в России запретят продажу энергетиков детям, начнут доплачивать за наставничество, а безопасно строить частные дома с использованием средств маткапитала помогут эскроу-счета. Подробнее об этих и других основных изменениях в марте — в материале ИА «Первое областное».

Социальная сфера

С 1 марта детям до 18 лет больше не будут продавать энергетики и тонизирующие напитки. Если продавец сомневается в возрасте покупателя, он может потребовать показать паспорт. Также дети не смогут купить опасные газосодержащие бытовые товары. Это зажигалки, баллончики для заправки, портативные туристические газовые плиты. Запрет направлен на защиту несовершеннолетних от сниффинга.

За участниками спецоперации сохранят рабочие места на весь период контракта, а не на год, как было раньше.

Инвалидов будут направлять на социокультурную реабилитацию. Учитывать ее будут наряду с медицинскими показаниями для других видов реабилитации. Социокультурная реабилитация направлена на расширение у людей с ОВЗ творческих навыков и улучшение их культурно-досуговой потребности.

Работникам предприятий начнут доплачивать за наставничество. Сроки и форму необходимо прописывать в трудовом договоре или допсоглашении. Работник будет иметь право досрочно отказаться от такой нагрузки, а работодатель отменить поручение.







По новым правилам не использованные в течение года отгулы за работу в праздник и выходной сотруднику оплатят при его увольнении. Таким образом, отгул не сгорит, как было раньше.

Школы обяжут создавать специальные условия для учеников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации.

Медики начнут сообщать полицейским о людях с неустойчивой психикой, склонных к совершению общественно опасных преступлений. Перечень таких лиц будет определять врачебная комиссия с участием врача-психиатра.

ЖКХ, строительство и землепользование

С 1 марта регионы, жители которых платят за отопление на протяжении всего года, смогут переходить на другую схему — когда оплата начисляется только по факту потребленного тепла в холодное время года. Сделать это местные власти смогут не позже чем за три месяца до начала отопительного сезона. При этом регионы, в которых жители оплачивают только по факту потребленное тепло, не смогут перейти на схему, по которой платежи можно разбить на 12 месяцев. Это защитит потребителей от переплат за отопление.

Проголосовать на общедомовом собрании теперь можно на портале «Госуслуги». Оповестить о собрании жильцов администратор должен за 10 дней до его проведения.

С 1 марта механизм эскроу-счетов станет доступен и при строительстве частного дома. Это значит, что компания получит деньги только тогда, когда полностью закончит все работы. Кроме того, для оплаты ипотеки на строительство дома с использованием эскроу-счета можно будет использовать маткапитал.

Частные дома, хозпостройки и другие здания придется регистрировать сразу после их строительства. А собственникам таких зданий, не имеющим прав на участки, на которых они находятся, придется либо покупать землю, либо арендовать. Сделки с земельным участком без межевания теперь невозможны.







На освоение земельного участка дадут всего три года. При этом освоением будет считаться одно или несколько мероприятий, по результатам которых участок приводится в состояние, пригодное для использования в соответствии с целевым назначением.

Экономика и деньги

В рекламе кредитов теперь будут предупреждающие надписи. Даже если указано одно условие, влияющее на полную стоимость займа, должен быть призыв ознакомиться с остальными условиями на сайте или в офисе банка.

Россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Сделать это можно на портале «Госуслуги» или в МФЦ. Там же его можно будет снять и установить снова неограниченное количество раз.

Фермеры смогут продавать свою продукцию через агроагрегаторов — предприятия, которые будут покупать продукты у местных производителей и сбывать покупателям. Организаторы агроагрегаторов смогут получать господдержку от региона.

Что еще изменится

С 1 марта поставить автомобиль на учет в ГАИ можно без полиса ОСАГО.







Иноагентам придется открыть спецсчета, на которые будут поступать деньги, полученные от сдачи недвижимости в аренду, проценты по вкладам, а также вознаграждения за их работу. Если это не сделает сам иноагент, то обязанность возлагается на того, кто ему платит. Воспользоваться этими деньгами иноагент сможет, когда с него снимут этот статус.

С 1 марта заработает федеральная государственная информационная система состояния окружающей среды. Там соберут информацию о выбросах, сбросах загрязняющих веществ, радиационной обстановке, обращении с отходами и многом другом.